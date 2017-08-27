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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 27 августа 2017
Монако
27.08.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
6 : 1
Завершен
Марсель
2'
К. Глик
20'
Р. Фалькао (П)
34'
Р. Фалькао
45'
А. Дьякаби
68'
Д. Сидибе
79'
Фабиньо (П)
75'
Р. Кабелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Марсель
ГОЛ с пенальти! 6:1!
Фабиньо
79'
75'
ГОЛ! 5:1!
Р. Кабелла
Пас отдал
Ф. Товен
ГОЛ! 5:0!
Д. Сидибе
68'
Желтая карточка
Фабиньо
56'
ГОЛ! 4:0!
А. Дьякаби
Пас отдал
Р. Лопеш
45'
43'
Желтая карточка
Т. Губочан
34'
Желтая карточка
Л. Густаво
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
А. Дьякаби
34'
Желтая карточка
К. Глик
28'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Фалькао
20'
4'
Желтая карточка
М. Сансон
ГОЛ! 1:0!
К. Глик
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
4-1-1-3-1
1
Субашич
6
Жорже
21
Жемерсон
15
Глик
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
27
Дьякаби
18
Лемар
9
Лопеш
9
Фалькао
3-3-2-1-1
30
Манданда
6
Роланду
15
Губочан
21
Дория
2
Сакаи
14
Густаво
23
Амави
8
Сансон
22
Сертик
10
Товен
98
Жермен
Остались в запасе
Монако
Марсель
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монако - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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