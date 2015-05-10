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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монако
Марсель - Монако: обзор матча 10 мая 2015
Марсель
10.05.2015, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 1
Завершен
Монако
79'
А. Айю
87'
Р. Алессандрини
1'
Ж. Моутинью
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монако
ГОЛ! 2:1!
Р. Алессандрини
Пас отдал
Д. Пайет
87'
86'
Замена
Д. Бербатов
️️️️
А. Марсьяль
Желтая карточка
Б. Менди
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Пас отдал
Р. Алессандрини
79'
78'
Замена
Уоллес
️️️️
А. Абденнур
74'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Б. Силва
Желтая карточка
А. Ромао
73'
71'
Желтая карточка
А. Раджи
69'
Желтая карточка
Р. Карвалью
Замена
Ф. Товен
️️️️
Ж. Имбула
63'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
А. Жиньяк
56'
Замена
Р. Фанни
️️️️
М. Лемина
46'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
26'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Моутинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ПЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Алексис Ромао
ОП
99
Марио Лемина
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Монако
1
Даниэль Субашич
(К)
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ОП
5
Аймен Абденнур
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Марсель
30
Брис Самба
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
17
Гаэль Андоньян
ЦЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Монако
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-3-1
30
Манданда
23
Менди
21
Морель
63
Н'Кулу
16
Имбула
15
Ромао
99
Лемина
24
Айю
10
Пайет
7
Алессандрини
10
Жиньяк
3-3-1-2-1
1
Субашич
6
Карвалью
24
Раджи
3
Курзава
19
Кондогбиа
5
Абденнур
6
Фабиньо
8
Моутинью
20
Силва
10
Карраско
9
Марсьяль
99
Лемина
16
Фанни
16
Фанни
99
Лемина
16
Имбула
10
Товен
10
Товен
16
Имбула
10
Жиньяк
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Жиньяк
5
Абденнур
13
Уоллес
13
Уоллес
5
Абденнур
20
Силва
8
Бакайоко
8
Бакайоко
20
Силва
9
Марсьяль
10
Бербатов
10
Бербатов
9
Марсьяль
Остались в запасе
Марсель
Монако
30
Брис Самба
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
17
Гаэль Андоньян
ЦЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
17
Гаэль Андоньян
ЦЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Марсель - Монако
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Велодром
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