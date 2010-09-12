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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монако
Марсель - Монако: обзор матча 12 сентября 2010
Марсель
12.09.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 2
Завершен
Монако
41'
М. Вальбуэна
82'
Адриано (АГ)
14'
Д. Никулаэ
78'
П. Чу-Юн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монако
+2
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Н. Менди
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Адриано
ГОЛ! 1:2!
П. Чу-Юн
Пас отдал
Т. Мангани
Замена
К. Малонга
️️️️
Д. Мбокани
Замена
И. Лоло
️️️️
Д. Никулаэ
Желтая карточка
С. Мбиа
Желтая карточка
Д. Мбокани
ГОЛ! 1:1!
М. Вальбуэна
Желтая карточка
В. Муратори
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Никулаэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЛП
25
Стефан Мбиа
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Монако
16
Стефан Руффье
(К)
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
30
Пак Чу-Юн
ЛП
6
Томас Мангани
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
8
Александер Н'Думбу
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
0
Тайво
4
Хилтон
77
Каборе
3
Аспиликуэта
25
Мбиа
8
Шейру
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
11
Брандао
4-1-2-3
16
Руффье
12
Адриано
28
Пюйгренье
13
Ханссон
26
Муратори
6
Мангани
6
Менди
30
Пак Чу-Юн
70
Мбокани
21
Никулаэ
7
Обамеянг
70
Мбокани
4
Малонга
4
Малонга
70
Мбокани
21
Никулаэ
5
Лоло
5
Лоло
21
Никулаэ
6
Менди
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
6
Менди
Остались в запасе
Марсель
Монако
8
Александер Н'Думбу
ЦП
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
40
Себастьян Шаббер
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
8
Александер Н'Думбу
ЦП
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Марсель - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Велодром
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