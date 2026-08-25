Матч 1 тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Реал Сосьедадом» пройдет 26 августа 2026 года в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хозяева стартовали с победы над «Эспаньолом» (2:1) и с тремя очками располагаются на шестом месте. Гости, напротив, начали сезон с поражения от «Бетиса» (0:1) и пока не имеют очков. При этом «Реал» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – три победы подряд и забивает в восьми последних матчах против этого соперника. Сможет ли «Реал Сосьедад» прервать эту неудачную серию и увезти очки с «Бернабеу», или хозяева продолжат своe доминирование и одержат уверенную победу?

Кто победит в матче

«Реал» подходит к игре в отличной форме. Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке стабильна – забивает в восьми последних встречах, в среднем принося 2,00 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Реал Сосьедадом» мадридцы также забивают в восьми последних матчах и одержали три победы подряд. Оборона хозяев действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В стартовом туре «Реал» обыграл «Эспаньол» (2:1), подтвердив свою готовность к сезону. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают мадридцев явными фаворитами.

«Реал Сосьедад» переживает серьeзный спад. Команда проиграла четыре последних матча, а в атаке хотя и забивает в шести из восьми последних встреч, в среднем принося 1,40 гола за последние пять игр, но оборона гостей действует крайне слабо – в среднем 2,00 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в семнадцати последних матчах. В очных встречах с «Реалом» статистика удручающая: всего 13 побед в 64 матчах, и в последних трeх встречах они неизменно уступали. В стартовом туре «Реал Сосьедад» уступил «Бетису» (0:1), не сумев забить. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на «Бернабеу» против такого уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Реал» является безоговорочным фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке, надeжной обороне и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Реал Сосьедад» находится в кризисе и регулярно пропускает, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 64 очных матчах «Реал» одержал 38 побед, «Реал Сосьедад» – 13, ещe 13 встреч завершились вничью. При этом мадридцы выиграли три последних очных матча и забивают в восьми последних встречах против этого соперника. Текущая форма «Реал Сосьедада» – четыре поражения подряд и слабая оборона, тогда как «Реал» стабильно забивает и редко пропускает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Реала» с разницей как минимум в два мяча. Отличная форма хозяев, их преимущество в очных встречах и кризис «Реал Сосьедада» (четыре поражения подряд и 17 матчей с пропусками) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки на «Бернабеу». Рекомендуемая ставка – победа «Реала» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.88. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» состоится 26 августа 2026 года в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Футбол 2».