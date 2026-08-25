Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» – «Реал Сосьедад»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Испании 2026/2027

25 августа 2026 11:04
Реал - Реал Сосьедад
26 авг. 2026, среда 22:00 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Реала» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 1 тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Реал Сосьедадом» пройдет 26 августа 2026 года в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хозяева стартовали с победы над «Эспаньолом» (2:1) и с тремя очками располагаются на шестом месте. Гости, напротив, начали сезон с поражения от «Бетиса» (0:1) и пока не имеют очков. При этом «Реал» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – три победы подряд и забивает в восьми последних матчах против этого соперника. Сможет ли «Реал Сосьедад» прервать эту неудачную серию и увезти очки с «Бернабеу», или хозяева продолжат своe доминирование и одержат уверенную победу?

Кто победит в матче

«Реал» подходит к игре в отличной форме. Команда выиграла четыре последних матча, а в атаке стабильна – забивает в восьми последних встречах, в среднем принося 2,00 гола за последние пять игр. В очных встречах с «Реал Сосьедадом» мадридцы также забивают в восьми последних матчах и одержали три победы подряд. Оборона хозяев действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В стартовом туре «Реал» обыграл «Эспаньол» (2:1), подтвердив свою готовность к сезону. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают мадридцев явными фаворитами.

«Реал Сосьедад» переживает серьeзный спад. Команда проиграла четыре последних матча, а в атаке хотя и забивает в шести из восьми последних встреч, в среднем принося 1,40 гола за последние пять игр, но оборона гостей действует крайне слабо – в среднем 2,00 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в семнадцати последних матчах. В очных встречах с «Реалом» статистика удручающая: всего 13 побед в 64 матчах, и в последних трeх встречах они неизменно уступали. В стартовом туре «Реал Сосьедад» уступил «Бетису» (0:1), не сумев забить. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на «Бернабеу» против такого уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Реал» является безоговорочным фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке, надeжной обороне и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Реал Сосьедад» находится в кризисе и регулярно пропускает, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 64 очных матчах «Реал» одержал 38 побед, «Реал Сосьедад» – 13, ещe 13 встреч завершились вничью. При этом мадридцы выиграли три последних очных матча и забивают в восьми последних встречах против этого соперника. Текущая форма «Реал Сосьедада» – четыре поражения подряд и слабая оборона, тогда как «Реал» стабильно забивает и редко пропускает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 26 (72%)
Ничьих - 5 (14%)
Побед - 5 (14%)
90
Забитых мячей
42
2.5
В среднем за матч
1.17
5:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
3 : 4
06.02.2020
Реал Сосьедад
Самая крупная ничья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
4 : 4
01.04.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
26.08.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 1
14.02.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
13.09.2025
Реал
Испания. Примера, 38 тур
Реал
2 : 0
24.05.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
4 : 4
01.04.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
0 : 1
26.02.2025
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
14.09.2024
Реал
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
26.04.2024
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал
2 : 1
17.09.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
02.05.2023
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Реал
0 : 0
29.01.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 27 тур
Реал
4 : 1
05.03.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
04.12.2021
Реал
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1 : 1
01.03.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
20.09.2020
Реал
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
21.06.2020
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
3 : 4
06.02.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал
3 : 1
23.11.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
12.05.2019
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
0 : 2
06.01.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Реал
5 : 2
10.02.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
17.09.2017
Реал
Испания. Примера, 20 тур
Реал
3 : 0
29.01.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
21.08.2016
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
30.04.2016
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
3 : 1
30.12.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Реал
4 : 1
31.01.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
4 : 2
31.08.2014
Реал
Испания. Примера, 32 тур
Реал Сосьедад
0 : 4
05.04.2014
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
5 : 1
09.11.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3 : 3
26.05.2013
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
4 : 3
06.01.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 30 тур
Реал
5 : 1
24.03.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
29.10.2011
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Реал
4 : 1
06.02.2011
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
18.09.2010
Реал
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
15
Арда Гюлер
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
12
Job Ochieng
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
33
Mario Rivas
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
36
Alexis Ciria
ЦП
21
Браим Диас
АП
25
Ян Диоманде
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Ibai Basurko
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
28
Alex Lebarbier
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
29
Alex Garcia
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
18
Каррерас
4
Хейсен
16
Конате
8
Вальверде
5
Беллингем
24
Дюмфрис
7
Винисиус
15
Гюлер
20
Силва
10
Мбаппе
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
34
Бейтия
17
Гомес
24
Сучич
8
Турриэнтес
21
Эррера
14
Кубо
10
Оярсабаль
12
7
Винисиус
25
Диоманде
25
Диоманде
7
Винисиус
20
Силва
19
Эспи
19
Эспи
20
Силва
15
Гюлер
21
Диас
21
Диас
15
Гюлер
5
Беллингем
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Беллингем
18
Каррерас
17
Кукурелья
17
Кукурелья
18
Каррерас
14
Кубо
11
Гедеш
11
Гедеш
14
Кубо
21
Эррера
18
Солер
18
Солер
21
Эррера
12
7
Барренечеа
7
Барренечеа
12
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
2
Арамбуру
19
Субельдия
19
Субельдия
2
Арамбуру
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
29
Хорхе Кестеро
ЦП
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
33
Mario Rivas
ЦЗ
36
Alexis Ciria
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Арсен Захарян
АП
8
Ibai Basurko
ЦП
16
Хон Пачеко
ЦЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Унаи Марреро
ВР
28
Alex Lebarbier
ЦП
29
Alex Garcia
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
29
Хорхе Кестеро
ЦП
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
33
Mario Rivas
ЦЗ
36
Alexis Ciria
ЦП
Остались в запасе
23
Арсен Захарян
АП
8
Ibai Basurko
ЦП
16
Хон Пачеко
ЦЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Унаи Марреро
ВР
28
Alex Lebarbier
ЦП
29
Alex Garcia
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Реал
Точно не сыграют
Рауль Асенсио
ЦЗ
Эдер Милитао
ЦЗ
Эндрик
ЦФ
Ферлан Менди
ЛЗ
Тиаго Питарч
ЦП
Родриго
ПВ
Орельен Чуамени
ОП
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Йон Горротксатеги
ОП
Пабло Марин
АП
Альваро Одриосола
ПЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Реала» с разницей как минимум в два мяча. Отличная форма хозяев, их преимущество в очных встречах и кризис «Реал Сосьедада» (четыре поражения подряд и 17 матчей с пропусками) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки на «Бернабеу». Рекомендуемая ставка – победа «Реала» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.88. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» состоится 26 августа 2026 года в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Футбол 2».

«Реал» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн.

1.88
Победа «Реала» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Реал Сосьедад Реал
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+