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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 30 декабря 2015
Реал
30.12.2015, среда, 18:00
Испания. Примера, 17 тур
3 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
42'
К. Роналду (П)
67'
К. Роналду
86'
Л. Васкес
49'
Брума
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Реал Сосьедад
Замена
Каземиро
️️️️
Л. Модрич
88'
ГОЛ! 3:1!
Л. Васкес
Пас отдал
Г. Бэйл
86'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
76'
68'
Замена
К. Вела
️️️️
Жонатас
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
67'
61'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Замена
М. Ковачич
️️️️
Х. Родригес
58'
Желтая карточка
Начо
55'
49'
ГОЛ! 1:1!
Брума
Пас отдал
Жонатас
45'
Замена
Р. Пардо
️️️️
С. Каналес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
42'
41'
Травма
С. Каналес
40'
Желтая карточка
К. Мартинес
31'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Пенальти не реализован!
К. Роналду
23'
18'
Замена
Брума
️️️️
И. Агиррече
17'
Травма
И. Агиррече
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
5
Маркел Бергара
ОП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Жонатас
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Реал Сосьедад
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
6
Начо
3
Пепе
13
Данило
14
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-2-1-2-1
28
Рульи
6
Элустондо
26
Мартинес
19
Мартинес
17
Бершиче
14
Ильярраменди
5
Бергара
10
Прието
9
Жонатас
20
Каналес
9
Агиррече
14
Модрич
5
Каземиро
5
Каземиро
14
Модрич
23
Родригес
8
Ковачич
8
Ковачич
23
Родригес
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
9
Агиррече
77
Брума
77
Брума
9
Агиррече
20
Каналес
14
Пардо
14
Пардо
20
Каналес
9
Жонатас
10
Вела
10
Вела
9
Жонатас
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
22
Иско
АП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
22
Иско
АП
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Матч ТВ
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