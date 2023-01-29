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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 29 января 2023
Реал
29.01.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Реал Сосьедад
90'
+4
Желтая карточка
А. Ремиро
84'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Серлот
Замена
М. Асенсио
️️️️
Ф. Вальверде
78'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Д. Себальос
78'
68'
Желтая карточка
Т. Кубо
66'
Замена
Й. Оласагасти
️️️️
А. Элустондо
65'
Желтая карточка
А. Элустондо
55'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Б. Мендес
55'
Замена
П. Марин
️️️️
М. Оярсабаль
46'
Замена
Д. Рико
️️️️
А. Муньос
Желтая карточка
Начо
41'
27'
Желтая карточка
М. Субименди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
16
Андер Мартин
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3-4-2-1
1
Куртуа
6
Начо
22
Рюдигер
3
Милитао
6
Камавинга
8
Кроос
25
Себальос
8
Вальверде
7
Винисиус
11
Родриго
9
Бензема
4-2-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
24
Ле Норман
6
Элустондо
3
Муньос
36
Субименди
14
Ильярраменди
10
Мендес
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Серлот
25
Себальос
14
Модрич
14
Модрич
25
Себальос
8
Вальверде
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Вальверде
3
Муньос
15
Рико
15
Рико
3
Муньос
6
Элустондо
8
Оласагасти
8
Оласагасти
6
Элустондо
10
Мендес
23
Наварро
23
Наварро
10
Мендес
10
Оярсабаль
15
Марин
15
Марин
10
Оярсабаль
9
Серлот
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Серлот
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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Реал
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