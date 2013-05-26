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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 26 мая 2013
Реал Сосьедад
26.05.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
3 : 3
Завершен
Реал
63'
Х. Прието (П)
77'
А. Гризманн
90+2'
Х. Прието
5'
Г. Игуаин
56'
Х. Кальехон
79'
С. Хедира
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Реал
ГОЛ! 3:3!
Х. Прието
90'
+2
82'
Замена
Начо
️️️️
Марсело
Замена
Х. Анхель
️️️️
М. Бергара
80'
79'
ГОЛ! 2:3!
С. Хедира
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 2:2!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Мартинес
77'
71'
Замена
М. Озил
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Д. Ифран
️️️️
Г. Кастро
71'
65'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Кака
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Прието
63'
62'
Желтая карточка
С. Хедира
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
А. Ильярраменди
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
Кака
43'
Желтая карточка
М. Эссьен
Желтая карточка
М. Бергара
24'
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
5
Маркел Бергара
ОП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Гонсало Кастро
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Браво
3
де ла Белья
3
Гонсалес
26
Мартинес
19
Мартинес
14
Ильярраменди
5
Бергара
10
Прието
5
Кастро
7
Гризманн
9
Агиррече
4-1-2-2-1
13
Лопес
5
Арбелоа
39
Альбиоль
6
Карвалью
12
Марсело
2
Эссьен
28
Хедира
10
Модрич
7
Кальехон
10
Кака
9
Игуаин
5
Бергара
3
Анхель
3
Анхель
5
Бергара
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
5
Кастро
21
Ифран
21
Ифран
5
Кастро
12
Марсело
6
Начо
6
Начо
12
Марсело
7
Кальехон
10
Озил
10
Озил
7
Кальехон
10
Кака
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Кака
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Антонио Адан
ВР
3
Пепе
ЦЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
3
Пепе
ЦЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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