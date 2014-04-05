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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 05 апреля 2014
Реал Сосьедад
05.04.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 4
Завершен
Реал
44'
А. Ильярраменди
66'
Г. Бэйл
85'
Пепе
88'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Реал
90'
+1
Желтая карточка
Д. Карвахаль
88'
ГОЛ! 0:4!
А. Мората
Пас отдал
А. Ди Мария
87'
Замена
Каземиро
️️️️
Х. Алонсо
86'
Замена
А. Мората
️️️️
Г. Бэйл
85'
ГОЛ! 0:3!
Пепе
Пас отдал
С. Рамос
80'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Иско
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Гонсалес
73'
66'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
Замена
И. Агиррече
️️️️
Д. Зурутуса
62'
Желтая карточка
И. Мартинес
55'
49'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
М. Гонсалес
48'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Ильярраменди
39'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
И. Ансотеги
️️️️
Х. Анхель
17'
Травма
Х. Анхель
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
6
Горка Элустондо
ОП
5
Маркел Бергара
ОП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Браво
3
Анхель
3
Гонсалес
26
Мартинес
19
Мартинес
6
Элустондо
5
Бергара
17
Зурутуса
20
Каналес
10
Вела
7
Гризманн
4-2-1-2-1
13
Лопес
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
6
Начо
14
Ильярраменди
3
Алонсо
10
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
3
Анхель
15
Ансотеги
15
Ансотеги
3
Анхель
3
Гонсалес
14
Пардо
14
Пардо
3
Гонсалес
17
Зурутуса
9
Агиррече
9
Агиррече
17
Зурутуса
3
Алонсо
5
Каземиро
5
Каземиро
3
Алонсо
22
Иско
11
Ди Мария
11
Ди Мария
22
Иско
18
Бэйл
21
Мората
21
Мората
18
Бэйл
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
13
Эно Зубикараи
ВР
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Реале Арена
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