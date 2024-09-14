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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 14 сентября 2024
Реал Сосьедад
14.09.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 2
Завершен
Реал
58'
Винисиус (П)
75'
К. Мбаппе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Реал
90'
Замена
Эндрик
️️️️
К. Мбаппе
Желтая карточка
А. Барренечеа
84'
Желтая карточка
Х. Пачеко
82'
79'
Желтая карточка
Л. Модрич
Замена
А. Муньос
️️️️
Х. Лопес
78'
77'
Замена
Л. Васкес
️️️️
А. Гюлер
75'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Мбаппе
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Л. Сучич
75'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
Н. Агер
75'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
У. Садик
63'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Ш. Бекер
63'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Винисиус
Желтая карточка
Х. Арамбуру
28'
25'
Замена
Родриго
️️️️
Б. Диас
Желтая карточка
У. Садик
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Игор Субельдия
(К)
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
(К)
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ремиро
17
Гомес
21
Агер
5
Субельдия
16
Лопес
2
Арамбуру
36
Субименди
24
Сучич
23
Бекер
14
Кубо
6
Садик
4-2-3-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
8
Вальверде
14
Модрич
21
Диас
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
16
Лопес
3
Муньос
3
Муньос
16
Лопес
21
Агер
16
Пачеко
16
Пачеко
21
Агер
24
Сучич
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Сучич
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
6
Садик
9
Оскарссон
9
Оскарссон
6
Садик
15
Гюлер
17
Васкес
17
Васкес
15
Гюлер
21
Диас
11
Родриго
11
Родриго
21
Диас
10
Мбаппе
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Мбаппе
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
4
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
9
Офсайды
2
1
Количество передач
454
491
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.95
2.28
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Реале Арена
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