Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 04 декабря 2021
Реал Сосьедад
04.12.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 2
Завершен
Реал
47'
Винисиус
57'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Реал
Замена
А. Муньос
️️️️
Д. Рико
86'
81'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Т. Кроос
81'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
68'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
68'
65'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Каземиро
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Серлот
61'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Гевара
61'
Желтая карточка
А. Янузай
60'
57'
ГОЛ! 0:2!
Л. Йович
Пас отдал
Каземиро
47'
ГОЛ! 0:1!
Винисиус
Пас отдал
Л. Йович
Желтая карточка
И. Субельдия
26'
17'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-2-2
1
Ремиро
15
Рико
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Горосабель
6
Гевара
36
Субименди
10
Оярсабаль
24
Янузай
9
Исак
9
Серлот
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
5
Алаба
3
Милитао
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
15
Рико
3
Муньос
3
Муньос
15
Рико
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
6
Гевара
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
6
Гевара
9
Серлот
7
Барренечеа
7
Барренечеа
9
Серлот
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
5
Каземиро
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Каземиро
8
Кроос
8
Вальверде
8
Вальверде
8
Кроос
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Реал
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
10:55
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
2
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
10:55
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+