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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 21 августа 2016
Реал Сосьедад
21.08.2016, воскресенье, 21:15
Испания. Примера, 1 тур
0 : 3
Завершен
Реал
2'
Г. Бэйл
40'
М. Асенсио
90+4'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Реал
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Г. Бэйл
Пас отдал
Х. Родригес
88'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Ю. Бершиче
88'
Замена
К. Вела
️️️️
М. Гонсалес
79'
77'
Замена
Х. Родригес
️️️️
А. Мората
73'
Замена
Иско
️️️️
Т. Кроос
Замена
Х. Прието
️️️️
Хуанми
72'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
68'
66'
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Асенсио
Замена
В. Жозе
️️️️
Д. Конча
56'
54'
Желтая карточка
А. Мората
50'
Желтая карточка
Каземиро
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Асенсио
Пас отдал
Р. Варан
2'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Карвахаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
(К)
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
5
Маркел Бергара
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ОП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Давид Конча
ПП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Реал
1
Рубен Янес
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-2-1-1
28
Рульи
17
Бершиче
3
Гонсалес
26
Мартинес
2
Сальдуа
5
Бергара
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
24
Конча
21
Оярсабаль
7
Хуанми
4-1-3-1-1
1
Касилья
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
18
Бэйл
8
Ковачич
8
Кроос
10
Асенсио
21
Мората
7
Хуанми
10
Прието
10
Прието
7
Хуанми
3
Гонсалес
10
Вела
10
Вела
3
Гонсалес
24
Конча
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
24
Конча
21
Мората
23
Родригес
23
Родригес
21
Мората
8
Кроос
22
Иско
22
Иско
8
Кроос
10
Асенсио
17
Васкес
17
Васкес
10
Асенсио
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
1
Рубен Янес
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Реале Арена
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