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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 06 января 2013
Реал
06.01.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 18 тур
4 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
2'
К. Бензема
35'
С. Хедира
68'
К. Роналду
70'
К. Роналду
9'
Х. Прието (П)
40'
Х. Прието
76'
Х. Прието
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Реал Сосьедад
90'
+2
Желтая карточка
Г. Элустондо
90'
+1
Желтая карточка
Х. Анхель
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Озил
85'
83'
Замена
Х. Анхель
️️️️
А. де ла Белья
80'
Вторая желтая
Д. Эстрада
76'
ГОЛ! 4:3!
Х. Прието
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
74'
73'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Д. Зурутуса
ГОЛ! 4:2!
К. Роналду
70'
Желтая карточка
Х. Алонсо
69'
ГОЛ! 3:2!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
68'
58'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Д. Ифран
51'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Желтая карточка
К. Роналду
44'
41'
Желтая карточка
И. Мартинес
40'
ГОЛ! 2:2!
Х. Прието
ГОЛ! 2:1!
С. Хедира
Пас отдал
Р. Карвалью
35'
26'
Желтая карточка
Д. Эстрада
15'
Желтая карточка
М. Гонсалес
9'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Прието
Замена
И. Касильяс
️️️️
Х. Кальехон
8'
Красная карточка
А. Адан
6'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
С. Хедира
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ОП
14
Рубен Пардо
ОП
10
Хаби Прието
(К)
АП
10
Карлос Вела
ПВ
21
Диего Ифран
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
4-2-2-2
1
Адан
5
Арбелоа
19
Варан
6
Карвалью
2
Эссьен
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
7
Кальехон
9
Бензема
7
Роналду
4-2-2-2
1
Браво
22
Эстрада
26
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
17
Зурутуса
14
Пардо
10
Вела
10
Прието
7
Гризманн
21
Ифран
7
Кальехон
12
Касильяс
12
Касильяс
7
Кальехон
10
Озил
10
Модрич
10
Модрич
10
Озил
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
3
де ла Белья
3
Анхель
3
Анхель
3
де ла Белья
17
Зурутуса
6
Элустондо
6
Элустондо
17
Зурутуса
21
Ифран
5
Кастро
5
Кастро
21
Ифран
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
6
Начо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
6
Начо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
2
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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