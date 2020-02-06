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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 06 февраля 2020
Реал
06.02.2020, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 4
Завершен
Реал Сосьедад
59'
Марсело
81'
Родриго
90+3'
Начо
22'
М. Эдегор
54'
А. Исак
56'
А. Исак
69'
М. Мерино
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Реал Сосьедад
90'
+5
Вторая желтая
А. Горосабель
Желтая карточка
Винисиус
90'
+4
ГОЛ! 3:4!
Начо
Пас отдал
К. Бензема
90'
+3
86'
Желтая карточка
А. Горосабель
ГОЛ! 2:4!
Родриго
Пас отдал
Винисиус
81'
Желтая карточка
Э. Милитао
77'
69'
ГОЛ! 1:4!
М. Мерино
Пас отдал
А. Исак
66'
Желтая карточка
И. Субельдия
ГОЛ! 1:3!
Марсело
Пас отдал
Б. Диас
59'
56'
ГОЛ! 0:3!
А. Исак
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Исак
Пас отдал
А. Барренечеа
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Эдегор
19'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
11'
Желтая карточка
М. Эдегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-3-2-1
23
Ареоля
12
Марсело
93
Рамос
3
Милитао
6
Начо
8
Вальверде
8
Кроос
21
Диас
7
Винисиус
23
Родригес
9
Бензема
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
24
Ле Норман
6
Элустондо
2
Горосабель
18
Монреаль
23
Мерино
24
Янузай
8
Эдегор
10
Оярсабаль
9
Исак
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
11
Родриго
ПВ
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
3
Айэн Муньос
ЛЗ
10
Порту
ПВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
10
Порту
ПВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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