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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 09 ноября 2013
Реал
09.11.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 13 тур
5 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
12'
К. Роналду
18'
К. Бензема
26'
К. Роналду (П)
36'
С. Хедира
76'
К. Роналду
61'
А. Гризманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Реал Сосьедад
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
83'
Замена
Иско
️️️️
С. Хедира
77'
ГОЛ! 5:1!
К. Роналду
76'
75'
Желтая карточка
М. Гонсалес
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Х. Алонсо
71'
61'
ГОЛ! 4:1!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Вела
59'
Замена
И. Ансотеги
️️️️
К. Мартинес
Желтая карточка
А. Арбелоа
54'
46'
Замена
А. де ла Белья
️️️️
Х. Сеферович
46'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Г. Элустондо
ГОЛ! 4:0!
С. Хедира
Пас отдал
Г. Бэйл
36'
Желтая карточка
Пепе
29'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Роналду
26'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
6
Горка Элустондо
ОП
5
Маркел Бергара
ОП
10
Хаби Прието
(К)
ЦП
10
Карлос Вела
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
5
Арбелоа
19
Варан
3
Пепе
14
Карвахаль
3
Алонсо
28
Хедира
10
Модрич
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-2-1-1-2
1
Браво
19
Мартинес
3
Гонсалес
26
Мартинес
3
Анхель
6
Элустондо
5
Бергара
10
Прието
10
Вела
7
Гризманн
9
Сеферович
3
Алонсо
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
3
Алонсо
28
Хедира
22
Иско
22
Иско
28
Хедира
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
9
Сеферович
3
де ла Белья
3
де ла Белья
9
Сеферович
19
Мартинес
15
Ансотеги
15
Ансотеги
19
Мартинес
6
Элустондо
17
Зурутуса
17
Зурутуса
6
Элустондо
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Эно Зубикараи
ВР
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 18:55 (прямая)
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