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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 21 июня 2020
Реал Сосьедад
21.06.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Реал
83'
М. Мерино
50'
С. Рамос (П)
70'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Реал
Желтая карточка
М. Мерино
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Л. Модрич
90'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Ф. Вальверде
90'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Марсело
ГОЛ! 1:2!
М. Мерино
Пас отдал
Р. Лопес
83'
Замена
М. Субименди
️️️️
И. Субельдия
80'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
79'
Замена
Р. Лопес
️️️️
М. Эдегор
79'
78'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Х. Родригес
78'
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
70'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Вальверде
Замена
А. Янузай
️️️️
М. Оярсабаль
60'
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Горосабель
60'
60'
Замена
Э. Милитао
️️️️
С. Рамос
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Рамос
Желтая карточка
Д. Льоренте
48'
Желтая карточка
А. Горосабель
28'
21'
Желтая карточка
Каземиро
Желтая карточка
И. Субельдия
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
10
Эден Азар
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
18
Гарет Бэйл
ЦФ
21
Браим Диас
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
3
Льоренте
24
Ле Норман
18
Монреаль
5
Субельдия
2
Горосабель
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
10
Порту
9
Исак
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
23
Родригес
7
Винисиус
9
Бензема
8
Эдегор
12
Лопес
12
Лопес
8
Эдегор
2
Горосабель
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Горосабель
5
Субельдия
36
Субименди
36
Субименди
5
Субельдия
10
Оярсабаль
24
Янузай
24
Янузай
10
Оярсабаль
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
23
Родригес
10
Асенсио
10
Асенсио
23
Родригес
8
Вальверде
23
Менди
23
Менди
8
Вальверде
93
Рамос
3
Милитао
3
Милитао
93
Рамос
12
Марсело
20
Модрич
20
Модрич
12
Марсело
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
11
Родриго
ПВ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
10
Эден Азар
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦФ
21
Браим Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
10
Эден Азар
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦФ
21
Браим Диас
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
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