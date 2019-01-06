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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 06 января 2019
Реал
06.01.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
3'
В. Жозе (П)
83'
Р. Пардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Иско
88'
84'
Замена
И. Субельдия
️️️️
А. Муньос
83'
ГОЛ! 0:2!
Р. Пардо
Пас отдал
В. Жозе
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Кроос
80'
Замена
С. Регилон
️️️️
Марсело
77'
Желтая карточка
Л. Модрич
75'
73'
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Мерино
69'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Элустондо
Вторая желтая
Л. Васкес
61'
Замена
Иско
️️️️
Каземиро
57'
Желтая карточка
Марсело
52'
Желтая карточка
Л. Васкес
40'
36'
Желтая карточка
В. Жозе
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Жозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
17
Васкес
9
Бензема
4-3-2-1
28
Рульи
6
Элустондо
3
Льоренте
15
Морено
3
Муньос
23
Мерино
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
24
Янузай
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
12
Марсело
3
Регилон
3
Регилон
12
Марсело
8
Кроос
25
Себальос
25
Себальос
8
Кроос
5
Каземиро
22
Иско
22
Иско
5
Каземиро
3
Муньос
5
Субельдия
5
Субельдия
3
Муньос
6
Элустондо
2
Сальдуа
2
Сальдуа
6
Элустондо
23
Мерино
14
Пардо
14
Пардо
23
Мерино
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
Главный тренер
Сантьяго Солари
58
Андони Субиаурре
ВР
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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