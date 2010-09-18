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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 18 сентября 2010
Реал Сосьедад
18.09.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Реал
63'
Р. Тамудо
51'
А. Ди Мария
74'
Пепе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Реал
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
М. Гонсалес
Замена
П. Сутил
️️️️
М. Аранбуру
Замена
Э. Гранеро
️️️️
А. Ди Мария
Замена
И. Агиррече
️️️️
Р. Тамудо
Замена
Л. Диарра
️️️️
М. Озил
ГОЛ! 1:2!
Пепе
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
Д. Зурутуса
ГОЛ! 1:1!
Р. Тамудо
Пас отдал
А. Гризманн
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
19
Диего Ривас
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
17
Давид Зурутуса
АП
10
Хаби Прието
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-2-2
1
Браво
3
де ла Белья
15
Ансотеги
3
Гонсалес
19
Мартинес
19
Ривас
11
Аранбуру
17
Зурутуса
10
Прието
23
Тамудо
7
Гризманн
4-2-2-2
12
Касильяс
6
Карвалью
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
11
Аранбуру
11
Сутил
11
Сутил
11
Аранбуру
23
Тамудо
9
Агиррече
9
Агиррече
23
Тамудо
17
Зурутуса
25
Вигуэра
25
Вигуэра
17
Зурутуса
11
Ди Мария
23
Гранеро
23
Гранеро
11
Ди Мария
10
Озил
19
Диарра
19
Диарра
10
Озил
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
25
Ежи Дудек
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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