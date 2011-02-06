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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 06 февраля 2011
Реал
06.02.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 22 тур
4 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
8'
Кака
21'
К. Роналду
42'
К. Роналду
89'
Э. Адебайор
72'
А. Арбелоа (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Реал Сосьедад
ГОЛ! 4:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
Д. Эстрада
Замена
И. Агиррече
️️️️
Р. Тамудо
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Арбелоа
Пас отдал
Р. Тамудо
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Р. Карвалью
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
А. Гризманн
Замена
М. Бергара
️️️️
Д. Ривас
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Кака
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
Д. Ривас
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Кака
10'
Желтая карточка
Х. Прието
ГОЛ! 1:0!
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
19
Диего Ривас
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Давид Зурутуса
АП
10
Хаби Прието
(К)
ПВ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
6
Карвалью
24
Гарай
5
Арбелоа
19
Диарра
3
Алонсо
10
Озил
10
Кака
25
Адебайор
7
Роналду
4-2-2-2
1
Браво
22
Эстрада
15
Ансотеги
4
Лабака
3
Гонсалес
19
Ривас
6
Элустондо
10
Прието
17
Зурутуса
7
Гризманн
23
Тамудо
6
Карвалью
39
Альбиоль
39
Альбиоль
6
Карвалью
10
Озил
20
Каналес
20
Каналес
10
Озил
10
Кака
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Кака
7
Гризманн
8
Сарпонг
8
Сарпонг
7
Гризманн
19
Ривас
5
Бергара
5
Бергара
19
Ривас
23
Тамудо
9
Агиррече
9
Агиррече
23
Тамудо
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
1
Антонио Адан
ВР
28
Сами Хедира
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
28
Сами Хедира
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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