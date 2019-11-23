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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 23 ноября 2019
Реал
23.11.2019, суббота, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
37'
К. Бензема
47'
Ф. Вальверде
74'
Л. Модрич
2'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Реал Сосьедад
84'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
83'
80'
Замена
А. Исак
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
Т. Кроос
️️️️
Ф. Вальверде
76'
ГОЛ! 3:1!
Л. Модрич
Пас отдал
К. Бензема
74'
73'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Родриго
67'
Желтая карточка
С. Рамос
52'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Л. Модрич
47'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
37'
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Вальверде
10
Азар
11
Родриго
9
Бензема
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
3
Льоренте
6
Элустондо
2
Сальдуа
18
Монреаль
23
Мерино
10
Порту
8
Эдегор
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
8
Вальверде
8
Кроос
8
Кроос
8
Вальверде
20
Модрич
22
Иско
22
Иско
20
Модрич
11
Родриго
18
Бэйл
18
Бэйл
11
Родриго
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
10
Оярсабаль
9
Исак
9
Исак
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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