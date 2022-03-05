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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 05 марта 2022
Реал
05.03.2022, суббота, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
4 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
40'
Э. Камавинга
43'
Л. Модрич
76'
К. Бензема (П)
79'
М. Асенсио
10'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Реал Сосьедад
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
84'
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
84'
Замена
Марсело
️️️️
Винисиус
82'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
82'
81'
Желтая карточка
М. Мерино
80'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
ГОЛ! 4:1!
М. Асенсио
Пас отдал
Д. Карвахаль
79'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
77'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Бензема
76'
64'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Ильярраменди
64'
Замена
А. Элустондо
️️️️
Х. Сальдуа
58'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
46'
Замена
Рафинья
️️️️
Х. Пачеко
46'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 2:1!
Л. Модрич
Пас отдал
К. Бензема
43'
ГОЛ! 1:1!
Э. Камавинга
Пас отдал
Л. Модрич
40'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Оярсабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Порту
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
14
Карвахаль
5
Каземиро
6
Камавинга
20
Модрич
7
Винисиус
11
Родриго
9
Бензема
3-2-2-2-1
1
Ремиро
24
Ле Норман
5
Субельдия
16
Пачеко
2
Горосабель
2
Сальдуа
14
Ильярраменди
23
Мерино
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Исак
7
Винисиус
12
Марсело
12
Марсело
7
Винисиус
20
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
20
Модрич
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
2
Сальдуа
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Сальдуа
14
Ильярраменди
36
Субименди
36
Субименди
14
Ильярраменди
21
Сильва
7
Джуара
7
Джуара
21
Сильва
16
Пачеко
12
Рафинья
12
Рафинья
16
Пачеко
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Мэтью Райан
ВР
20
Алекс Сола
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Порту
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
20
Алекс Сола
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Порту
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
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