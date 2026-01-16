Введите ваш ник на сайте
«Наполи» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 1.45

16 января 2026 10:27
Наполи - Сассуоло
17 янв. 2026, суббота 20:00 | Италия. Серия А, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Наполи»


Матч 21 тура Серии А между «Наполи» и «Сассуоло» пройдет 17 января 2026 года. Хозяева продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов и находятся в верхней части таблицы, тогда как гости проводят нестабильный сезон и располагаются в середине турнирной сетки. С точки зрения текущей формы и статистики противостояние складывается в пользу неаполитанцев.

«Наполи»

После 20 туров команда набрала 40 очков и занимает третье место. «Наполи» не проигрывает на протяжении нескольких матчей, однако серия из трех ничьих подряд говорит о некотором снижении эффективности в атаке. При этом команда сохраняет баланс: в последних пяти играх забито 8 мячей и пропущено всего 4. Оборона действует достаточно надежно, а в матчах против соперников из нижней половины таблицы «Наполи» традиционно контролирует ход игры.

«Сассуоло»

«Сассуоло» идет на 11 месте с 23 очками и находится в затяжном кризисе. Команда не может выиграть уже шесть туров подряд и пропускает в девяти матчах кряду. В последних пяти играх «Сассуоло» забил лишь два мяча, что указывает на серьезные проблемы в атаке. Даже при относительно организованной игре команда часто теряет концентрацию в обороне и позволяет соперникам создавать большое количество моментов.

Факты о командах

«Наполи»

  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Не проигрывает в 4 последних турах

«Сассуоло»

  • Не выигрывает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч в последних 5 играх
  • Забивает в среднем 0.40 гола за матч

Личные встречи
63% (15)
29% (7)
8% (2)
53
Забитых мячей
20
2.21
В среднем за матч
0.83
6:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:6
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
0 : 2
23.08.2025
Наполи
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 6
28.02.2024
Наполи
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2 : 0
27.08.2023
Сассуоло
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
0 : 2
17.02.2023
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
4 : 0
29.10.2022
Сассуоло
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
6 : 1
30.04.2022
Сассуоло
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
2 : 2
01.12.2021
Наполи
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3 : 3
03.03.2021
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
0 : 2
01.11.2020
Сассуоло
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 0
25.07.2020
Сассуоло
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
1 : 2
22.12.2019
Наполи
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
1 : 1
10.03.2019
Наполи
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 0
13.01.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
2 : 0
07.10.2018
Сассуоло
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 1
31.03.2018
Наполи
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
3 : 1
29.10.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
2 : 2
23.04.2017
Наполи
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1 : 1
28.11.2016
Сассуоло
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3 : 1
16.01.2016
Сассуоло
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
2 : 1
23.08.2015
Наполи
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
23.02.2015
Сассуоло
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
0 : 1
28.09.2014
Наполи
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
0 : 2
16.02.2014
Наполи
Италия. Серия А, 5 тур
Наполи
1 : 1
25.09.2013
Сассуоло
Показать все

Прогноз на матч «Наполи» – «Сассуоло»

История личных встреч и текущая форма команд говорят в пользу «Наполи». Неаполитанцы регулярно обыгрывают этого соперника, уверенно действуют дома и заметно превосходят «Сассуоло» по качеству игры. Гости вряд ли смогут навязать высокий темп, а проблемы в обороне могут привести к очередному поражению. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка на победу хозяев, а также умеренный тотал, учитывая слабую результативность гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Наполи» – коэффициент 1.45
  • Тотал матча меньше 3.5 – коэффициент 1.85

1.45
Победа «Наполи»

Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Сассуоло Наполи
