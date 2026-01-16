Матч 21 тура Серии А между «Наполи» и «Сассуоло» пройдет 17 января 2026 года. Хозяева продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов и находятся в верхней части таблицы, тогда как гости проводят нестабильный сезон и располагаются в середине турнирной сетки. С точки зрения текущей формы и статистики противостояние складывается в пользу неаполитанцев.

«Наполи»

После 20 туров команда набрала 40 очков и занимает третье место. «Наполи» не проигрывает на протяжении нескольких матчей, однако серия из трех ничьих подряд говорит о некотором снижении эффективности в атаке. При этом команда сохраняет баланс: в последних пяти играх забито 8 мячей и пропущено всего 4. Оборона действует достаточно надежно, а в матчах против соперников из нижней половины таблицы «Наполи» традиционно контролирует ход игры.

«Сассуоло»

«Сассуоло» идет на 11 месте с 23 очками и находится в затяжном кризисе. Команда не может выиграть уже шесть туров подряд и пропускает в девяти матчах кряду. В последних пяти играх «Сассуоло» забил лишь два мяча, что указывает на серьезные проблемы в атаке. Даже при относительно организованной игре команда часто теряет концентрацию в обороне и позволяет соперникам создавать большое количество моментов.

Факты о командах

«Наполи»

Забивает в среднем 1.60 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Не проигрывает в 4 последних турах

«Сассуоло»

Не выигрывает в 6 матчах подряд

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч в последних 5 играх

Забивает в среднем 0.40 гола за матч

Прогноз на матч «Наполи» – «Сассуоло»

История личных встреч и текущая форма команд говорят в пользу «Наполи». Неаполитанцы регулярно обыгрывают этого соперника, уверенно действуют дома и заметно превосходят «Сассуоло» по качеству игры. Гости вряд ли смогут навязать высокий темп, а проблемы в обороне могут привести к очередному поражению. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка на победу хозяев, а также умеренный тотал, учитывая слабую результативность гостей.

Рекомендованные ставки