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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Наполи
Сассуоло - Наполи: обзор матча 23 апреля 2017
Сассуоло
23.04.2017, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
59'
Д. Берарди
80'
Л. Маццителли
52'
Д. Мертенс
85'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Наполи
Желтая карточка
А. Дункан
88'
85'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
И. Стринич
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Милик
83'
Замена
А. Милик
️️️️
Жоржиньо
ГОЛ! 2:1!
Л. Маццителли
80'
80'
Желтая карточка
И. Стринич
Замена
Ф. Риччи
️️️️
Д. Берарди
79'
Желтая карточка
С. Сенси
77'
70'
Замена
П. Зелински
️️️️
Аллан
Желтая карточка
Л. Маццителли
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Замена
А. Матри
️️️️
Г. Дефрель
45'
Замена
Л. Маццителли
️️️️
Л. Пеллегрини
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЛП
32
Антонио Рагуса
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
30
Бриан Коста
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
15
Ачерби
28
Каннаваро
15
Делл'Орко
14
Лирола
32
Дункан
8
Сенси
32
Рагуса
7
Пеллегрини
94
Берарди
92
Дефрель
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
23
Стринич
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
7
Пеллегрини
36
Маццителли
36
Маццителли
7
Пеллегрини
94
Берарди
11
Риччи
11
Риччи
94
Берарди
92
Дефрель
21
Матри
21
Матри
92
Дефрель
23
Стринич
13
Гулам
13
Гулам
23
Стринич
25
Аллан
7
Зелински
7
Зелински
25
Аллан
21
Жоржиньо
30
Милик
30
Милик
21
Жоржиньо
Остались в запасе
Сассуоло
Наполи
30
Бриан Коста
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Бриан Коста
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сассуоло - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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