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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сассуоло
Наполи - Сассуоло: обзор матча 25 июля 2020
Наполи
25.07.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Сассуоло
8'
Э. Хюсай
90+3'
Аллан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сассуоло
ГОЛ! 2:0!
Аллан
Пас отдал
Д. Мертенс
90'
+3
88'
Замена
Д. Манцари
️️️️
Рожерио
83'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Ф. Джуричич
83'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
М. Локателли
Замена
Аллан
️️️️
Ф. Руис
80'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
79'
74'
Желтая карточка
Марлон
73'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Траоре
Желтая карточка
Д. Мертенс
69'
68'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Замена
М. Политано
️️️️
Х. Кальехон
67'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Милик
67'
Замена
Н. Максимович
️️️️
К. Манолас
60'
46'
Замена
Д. Тольян
️️️️
М. Мюлдюр
40'
Желтая карточка
Д. Берарди
ГОЛ! 1:0!
Э. Хюсай
Пас отдал
П. Зелински
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
25
Аллан
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
26
Алессандро Меркати
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
18
Джакомо Манцари
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
4
Хюсай
8
Руис
68
Лоботка
7
Зелински
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
4-1-2-2-1
47
Консильи
18
Мюлдюр
67
Феррари
13
Рожерио
6
Марлон
5
Локателли
4
Маньянелли
25
Траоре
10
Берарди
31
Джуричич
9
Капуто
44
Манолас
52
Максимович
52
Максимович
44
Манолас
8
Руис
25
Аллан
25
Аллан
8
Руис
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
7
Кальехон
21
Политано
21
Политано
7
Кальехон
30
Милик
10
Мертенс
10
Мертенс
30
Милик
13
Рожерио
18
Манцари
18
Манцари
13
Рожерио
5
Локателли
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
5
Локателли
18
Мюлдюр
22
Тольян
22
Тольян
18
Мюлдюр
31
Джуричич
17
Гараслин
17
Гараслин
31
Джуричич
25
Траоре
18
Распадори
18
Распадори
25
Траоре
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
80
Стефано Турати
ВР
26
Алессандро Меркати
ЦП
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
26
Алессандро Меркати
ЦП
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Наполи - Сассуоло
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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