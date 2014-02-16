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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Наполи
Сассуоло - Наполи: обзор матча 16 февраля 2014
Сассуоло
16.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
37'
Б. Джемаили
55'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Наполи
89'
Желтая карточка
Й. Радошевич
Желтая карточка
С. Дзадза
86'
85'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
В. Бехрами
Замена
С. Флоккари
️️️️
Л. Ариаудо
82'
80'
Замена
Энрике
️️️️
М. Гамшик
70'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Р. Чибса
️️️️
Л. Марроне
67'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Флоро Флорес
62'
Желтая карточка
А. Лонги
56'
55'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
М. Гамшик
Желтая карточка
Л. Ариаудо
53'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Джемаили
42'
Желтая карточка
Л. Инсинье
37'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джемаили
Пас отдал
М. Гамшик
Желтая карточка
Л. Марроне
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
13
Давиде Барити
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-2-1-2-1
25
Пеголо
28
Каннаваро
15
Ариаудо
4
Марроне
3
Лонги
51
Антеи
4
Бриги
11
Сансоне
10
Берарди
9
Флоро Флорес
3-4-1-2
1
Кабрал
6
Фернандес
39
Альбиоль
13
Гулам
11
Маджо
21
Джемаили
85
Бехрами
17
Гамшик
10
Инсинье
9
Игуаин
10
Мертенс
4
Марроне
13
Чибса
13
Чибса
4
Марроне
15
Ариаудо
10
Флоккари
10
Флоккари
15
Ариаудо
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
11
Дзадза
9
Флоро Флорес
17
Гамшик
3
Энрике
3
Энрике
17
Гамшик
85
Бехрами
5
Радошевич
5
Радошевич
85
Бехрами
9
Игуаин
21
Пандев
21
Пандев
9
Игуаин
Остались в запасе
Сассуоло
Наполи
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Альберто Малезани
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Сассуоло - Наполи
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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