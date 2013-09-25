Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сассуоло
Наполи - Сассуоло: обзор матча 25 сентября 2013
Наполи
25.09.2013, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
15'
Б. Джемаили
20'
С. Дзадза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сассуоло
85'
Желтая карточка
К. Лариби
84'
Замена
С. Миссироли
️️️️
Д. Берарди
79'
Замена
Ж. Россини
️️️️
Л. Антеи
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Гамшик
75'
Желтая карточка
Г. Инлер
73'
66'
Желтая карточка
Л. Марцоратти
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Г. Пандев
62'
57'
Замена
Л. Марцоратти
️️️️
Э. Скелотто
Желтая карточка
Ф. Фернандес
46'
20'
ГОЛ! 1:1!
С. Дзадза
Пас отдал
Я. Куртич
ГОЛ! 1:0!
Б. Джемаили
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
13
Давиде Барити
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Сассуоло
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3-4-3
25
Рейна
28
Каннаваро
6
Фернандес
27
Место
7
Армеро
17
Гамшик
21
Джемаили
88
Инлер
10
Мертенс
9
Игуаин
21
Пандев
4-4-1-1
25
Пеголо
20
Бьянко
15
Ачерби
51
Антеи
3
Лонги
27
Куртич
18
Скелотто
4
Маньянелли
5
Лариби
10
Берарди
11
Дзадза
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Гамшик
21
Пандев
7
Кальехон
7
Кальехон
21
Пандев
51
Антеи
35
Россини
35
Россини
51
Антеи
18
Скелотто
6
Марцоратти
6
Марцоратти
18
Скелотто
10
Берарди
6
Миссироли
6
Миссироли
10
Берарди
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
13
Давиде Барити
ЦП
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
13
Давиде Барити
ЦП
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Наполи - Сассуоло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Сассуоло
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+