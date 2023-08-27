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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сассуоло
Наполи - Сассуоло: обзор матча 27 августа 2023
Наполи
27.08.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Сассуоло
16'
В. Осимхен (П)
64'
Д. Ди Лоренцо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Сассуоло
Замена
Л. Эстигард
️️️️
Жуан
90'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
С. Лоботка
85'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Распадори
83'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
П. Зелински
83'
76'
Замена
К. Торстведт
️️️️
Н. Байрами
69'
Замена
С. Мулаттьери
️️️️
А. Пинамонти
ГОЛ! 2:0!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Х. Кварацхелия
64'
61'
Замена
Э. Сейде
️️️️
А. Лорьенте
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
М. Политано
61'
61'
Замена
У. Рачич
️️️️
Д. Болока
61'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
М. Винья
Пенальти не реализован!
Д. Распадори
60'
51'
Красная карточка
М. Лопес
29'
Желтая карточка
Руан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Осимхен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
10
Недим Байрами
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Наполи
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
99
Эльйиф Эльмас
АП
38
Лоренцо Руссо
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Сассуоло
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
42
Кристиан Торстведт
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
17
Оливера
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
20
Зелински
68
Лоботка
21
Политано
18
Распадори
45
Осимхен
4-3-2-1
47
Консильи
22
Тольян
6
Эрлич
4
Руан
6
Винья
7
Энрике
20
Лопес
11
Болока
45
Лорьенте
10
Байрами
9
Пинамонти
15
Жуан
5
Эстигард
5
Эстигард
15
Жуан
20
Зелински
2
Каюсте
2
Каюсте
20
Зелински
18
Распадори
99
Эльмас
99
Эльмас
18
Распадори
21
Политано
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
21
Политано
68
Лоботка
18
Симеоне
18
Симеоне
68
Лоботка
6
Винья
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Винья
11
Болока
10
Рачич
10
Рачич
11
Болока
10
Байрами
42
Торстведт
42
Торстведт
10
Байрами
45
Лорьенте
35
Сейде
35
Сейде
45
Лорьенте
9
Пинамонти
19
Мулаттьери
19
Мулаттьери
9
Пинамонти
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
38
Лоренцо Руссо
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
38
Лоренцо Руссо
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Наполи - Сассуоло
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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