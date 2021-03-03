Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Наполи
Сассуоло - Наполи: обзор матча 03 марта 2021
Сассуоло
03.03.2021, среда, 20:30
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 3
Завершен
Наполи
34'
Н. Максимович (АГ)
45+1'
Д. Берарди (П)
90+4'
Ф. Капуто (П)
38'
П. Зелински
72'
Д. Ди Лоренцо
89'
Л. Инсинье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Наполи
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Ф. Капуто
90'
+4
89'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Л. Инсинье
86'
Замена
К. Манолас
️️️️
Н. Максимович
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ф. Джуричич
85'
85'
Замена
С. Лоботка
️️️️
П. Зелински
Замена
Л. Гараслин
️️️️
М. Лопес
85'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Д. Берарди
85'
Желтая карточка
Марлон
79'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Г. Дефрель
79'
77'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Замена
Д. Тольян
️️️️
М. Мюлдюр
74'
73'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
Э. Хюсай
73'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Д. Демме
72'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Л. Инсинье
69'
Желтая карточка
Д. Демме
67'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Д. Мертенс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Берарди
45'
+1
38'
ГОЛ! 1:1!
П. Зелински
Пас отдал
Д. Демме
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Максимович
34'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
4-1-1-2-2
47
Консильи
6
Марлон
67
Феррари
13
Рожерио
18
Мюлдюр
5
Локателли
20
Лопес
31
Джуричич
10
Берарди
9
Капуто
92
Дефрель
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
52
Максимович
13
Ррахмани
4
Хюсай
7
Зелински
6
Демме
8
Руис
21
Политано
10
Инсинье
10
Мертенс
18
Мюлдюр
22
Тольян
22
Тольян
18
Мюлдюр
92
Дефрель
25
Траоре
25
Траоре
92
Дефрель
20
Лопес
17
Гараслин
17
Гараслин
20
Лопес
10
Берарди
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
10
Берарди
31
Джуричич
18
Распадори
18
Распадори
31
Джуричич
4
Хюсай
13
Гулам
13
Гулам
4
Хюсай
52
Максимович
44
Манолас
44
Манолас
52
Максимович
6
Демме
8
Бакайоко
8
Бакайоко
6
Демме
7
Зелински
68
Лоботка
68
Лоботка
7
Зелински
10
Мертенс
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Мертенс
Остались в запасе
Сассуоло
Наполи
80
Стефано Турати
ВР
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Остались в запасе
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Сассуоло - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
Наполи
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:01
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:29
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+