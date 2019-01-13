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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Сассуоло
Наполи - Сассуоло: обзор матча 13 января 2019
Наполи
13.01.2019, воскресенье, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Сассуоло
15'
А. Милик
74'
Ф. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Сассуоло
ГОЛ! 2:0!
Ф. Руис
Пас отдал
А. Милик
74'
Желтая карточка
М. Руй
71'
Желтая карточка
А. Унас
64'
58'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
49'
Желтая карточка
М. Локателли
45'
+1
Желтая карточка
Д. Маньяни
45'
Желтая карточка
Д. Берарди
Желтая карточка
Н. Максимович
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
31
Филип Джуричич
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
52
Максимович
3
Кулибали
4
Хюсай
24
Диавара
8
Руис
10
Инсинье
96
Унас
7
Кальехон
30
Милик
4-1-2-3
25
Пеголо
14
Лирола
13
Пелузо
96
Маньяни
13
Рожерио
5
Локателли
8
Сенси
32
Дункан
94
Берарди
31
Джуричич
27
Боатенг
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
47
Андреа Консильи
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
27
Жереми Бога
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
47
Андреа Консильи
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
27
Жереми Бога
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Наполи - Сассуоло
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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