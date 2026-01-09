Матч 20 тура Серии А между «Ромой» и «Сассуоло» пройдет 10 января в Риме. Хозяева продолжают борьбу за еврокубковые позиции и подходят к встрече в более стабильном состоянии, тогда как гости застряли в середине таблицы и не могут прервать затянувшуюся серию без побед. Текущая форма и статистика указывают на заметный перекос в пользу римлян.
«Рома»
«Рома» после 19 туров набрала 36 очков и занимает 5 место, сохраняя плотный контакт с группой лидеров. Команда одержала важную выездную победу над «Лечче» со счетом 2:0, подтвердив надежность обороны. В последних пяти матчах римляне пропустили всего 4 мяча, что является одним из лучших показателей в лиге на этом отрезке. В атаке «Рома» действует прагматично, редко разгоняя высокий темп, но стабильно реализуя свои моменты.
«Сассуоло»
«Сассуоло» переживает непростой период. Команда не выигрывает уже пять матчей подряд и регулярно допускает ошибки в защите. В восьми последних турах Серии А клуб неизменно пропускает, а поражение от «Ювентуса» 0:3 вновь подчеркнуло проблемы при игре против соперников с более высоким классом. При этом атакующая эффективность также снизилась: всего 4 гола за последние пять матчей.
Факты о командах
«Рома»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
- Забивает в 8 последних матчах против «Сассуоло»
- В среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей
- Пропускает 0.80 гола в среднем за матч
«Сассуоло»
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- Пропускает в 8 турах подряд
- В среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей
- Пропускает 1.60 гола в среднем