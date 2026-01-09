Введите ваш ник на сайте
«Рома» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 10 января 2026 с коэффициентом 1.85

09 января 2026 8:04
Рома - Сассуоло
10 янв. 2026, суббота 20:00 | Италия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

Матч 20 тура Серии А между «Ромой» и «Сассуоло» пройдет 10 января в Риме. Хозяева продолжают борьбу за еврокубковые позиции и подходят к встрече в более стабильном состоянии, тогда как гости застряли в середине таблицы и не могут прервать затянувшуюся серию без побед. Текущая форма и статистика указывают на заметный перекос в пользу римлян.

«Рома»

«Рома» после 19 туров набрала 36 очков и занимает 5 место, сохраняя плотный контакт с группой лидеров. Команда одержала важную выездную победу над «Лечче» со счетом 2:0, подтвердив надежность обороны. В последних пяти матчах римляне пропустили всего 4 мяча, что является одним из лучших показателей в лиге на этом отрезке. В атаке «Рома» действует прагматично, редко разгоняя высокий темп, но стабильно реализуя свои моменты.

«Сассуоло»

«Сассуоло» переживает непростой период. Команда не выигрывает уже пять матчей подряд и регулярно допускает ошибки в защите. В восьми последних турах Серии А клуб неизменно пропускает, а поражение от «Ювентуса» 0:3 вновь подчеркнуло проблемы при игре против соперников с более высоким классом. При этом атакующая эффективность также снизилась: всего 4 гола за последние пять матчей.

Факты о командах

«Рома»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • Забивает в 8 последних матчах против «Сассуоло»
  • В среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей
  • Пропускает 0.80 гола в среднем за матч

«Сассуоло»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 8 турах подряд
  • В среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей
  • Пропускает 1.60 гола в среднем

Личные встречи
54% (13)
38% (9)
8% (2)
45
Забитых мячей
26
1.88
В среднем за матч
1.08
4:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
2 : 0
10.01.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
0 : 1
26.10.2025
Рома
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1 : 0
17.03.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
1 : 2
03.12.2023
Рома
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
3 : 4
12.03.2023
Сассуоло
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
1 : 1
09.11.2022
Рома
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
2 : 2
13.02.2022
Рома
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
12.09.2021
Сассуоло
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2 : 2
03.04.2021
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
0 : 0
06.12.2020
Сассуоло
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
4 : 2
01.02.2020
Рома
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
4 : 2
15.09.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
0 : 0
18.05.2019
Рома
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
3 : 1
26.12.2018
Сассуоло
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
0 : 1
20.05.2018
Рома
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
30.12.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
3 : 1
19.03.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 3
26.10.2016
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
0 : 2
02.02.2016
Рома
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
2 : 2
20.09.2015
Сассуоло
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0 : 3
29.04.2015
Рома
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
2 : 2
06.12.2014
Сассуоло
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
0 : 2
30.03.2014
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
1 : 1
10.11.2013
Сассуоло
Показать все

Прогноз на матч «Рома» – «Сассуоло»

«Рома» выглядит более собранной и стабильной командой, особенно в домашних матчах. «Сассуоло» испытывает системные трудности в обороне и редко навязывает сопернику свою игру на выезде. С учетом текущей формы и статистики личных встреч, хозяева имеют хорошие шансы на очередную победу без лишнего риска.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.52

1.85
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Сассуоло Рома
18+
