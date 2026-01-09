Матч 20 тура Серии А между «Ромой» и «Сассуоло» пройдет 10 января в Риме. Хозяева продолжают борьбу за еврокубковые позиции и подходят к встрече в более стабильном состоянии, тогда как гости застряли в середине таблицы и не могут прервать затянувшуюся серию без побед. Текущая форма и статистика указывают на заметный перекос в пользу римлян.

«Рома»

«Рома» после 19 туров набрала 36 очков и занимает 5 место, сохраняя плотный контакт с группой лидеров. Команда одержала важную выездную победу над «Лечче» со счетом 2:0, подтвердив надежность обороны. В последних пяти матчах римляне пропустили всего 4 мяча, что является одним из лучших показателей в лиге на этом отрезке. В атаке «Рома» действует прагматично, редко разгоняя высокий темп, но стабильно реализуя свои моменты.

«Сассуоло»

«Сассуоло» переживает непростой период. Команда не выигрывает уже пять матчей подряд и регулярно допускает ошибки в защите. В восьми последних турах Серии А клуб неизменно пропускает, а поражение от «Ювентуса» 0:3 вновь подчеркнуло проблемы при игре против соперников с более высоким классом. При этом атакующая эффективность также снизилась: всего 4 гола за последние пять матчей.

Факты о командах

«Рома»

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

Забивает в 8 последних матчах против «Сассуоло»

В среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей

Пропускает 0.80 гола в среднем за матч

«Сассуоло»