30 ноября на «Вилла Парк» «Астон Вилла» примет «Вулверхэмптон» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Хозяева идут в зоне лидеров и показывают уверенный, сбалансированный футбол, тогда как «Вулверхэмптон» переживает тяжeлый период: команда находится на последнем месте и проигрывает один матч за другим. При этом история личных встреч подсказывает, что гости регулярно забивают «Вилле», но сейчас разница в уровне и форме заметно шире.

«Астон Вилла»

После 12 туров «Вилла» набрала 21 очко и занимает 4-е место. Команда выиграла у «Лидса» 2:1 и продлила серию успешных матчей. В последних пяти играх забито 10 голов, а пропущено лишь 4 – показатель, демонстрирующий баланс между атакой и обороной. Дониэлл Мален с шестью голами остаeтся ключевой фигурой в атаке. «Вилла» уверенно действует дома, регулярно контролируя ход игры и создавая большое количество моментов. Также команда забивает в четырeх матчах подряд.

«Вулверхэмптон»

Ситуация у гостей критическая. После 12 туров команда имеет всего 2 очка, проигрывая в шести последних матчах подряд. Оборонительные проблемы видны отчeтливо: 15 пропущенных в пяти встречах, в среднем три за игру. Йорген Ларсен остаeтся лучшим бомбардиром, но в одиночку переломить ситуацию он не способен. При этом «Вулверхэмптон» забивает в трeх последних матчах и в целом не выглядит полностью безнадeжно в атаке, но их системные ошибки в обороне делают любой матч чрезвычайно тяжeлым.

Факты о командах

«Астон Вилла»

Побеждает в 4 последних матчах

В последних 5 играх: 2.00 забитого, 0.80 пропущенного

Забивает в 4 матчах подряд

Сильная домашняя форма

«Вулверхэмптон»

Проигрывает в 6 последних матчах

В последних 5 играх: 1.00 забитого, 3.00 пропущенного

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 16 матчах подряд

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон»

«Вилла» находится в лучшей форме, играет ярко и надeжно, что резко контрастирует с кризисом «Вулверхэмптона». Гости могут рассчитывать разве что на эпизодическую активность в атаке, но пропуски в каждой игре и огромные проблемы в обороне дают хозяевам серьeзное преимущество. «Вилла» обязана контролировать инициативу и создавать моменты, а с текущей разницей в классе и динамикой команда имеет хорошие шансы оформить очередную победу. Оптимально рассматривать варианты в пользу хозяев и результативности.

Прогноз: победа «Астон Виллы» – коэффициент 1.44