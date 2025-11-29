Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астон Вилла» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.44

29 ноября 2025 10:20
Астон Вилла - Вулверхэмптон
30 нояб. 2025, воскресенье 17:05 | Англия. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.44
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку

30 ноября на «Вилла Парк» «Астон Вилла» примет «Вулверхэмптон» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Хозяева идут в зоне лидеров и показывают уверенный, сбалансированный футбол, тогда как «Вулверхэмптон» переживает тяжeлый период: команда находится на последнем месте и проигрывает один матч за другим. При этом история личных встреч подсказывает, что гости регулярно забивают «Вилле», но сейчас разница в уровне и форме заметно шире.

«Астон Вилла»

После 12 туров «Вилла» набрала 21 очко и занимает 4-е место. Команда выиграла у «Лидса» 2:1 и продлила серию успешных матчей. В последних пяти играх забито 10 голов, а пропущено лишь 4 – показатель, демонстрирующий баланс между атакой и обороной. Дониэлл Мален с шестью голами остаeтся ключевой фигурой в атаке. «Вилла» уверенно действует дома, регулярно контролируя ход игры и создавая большое количество моментов. Также команда забивает в четырeх матчах подряд.

«Вулверхэмптон»

Ситуация у гостей критическая. После 12 туров команда имеет всего 2 очка, проигрывая в шести последних матчах подряд. Оборонительные проблемы видны отчeтливо: 15 пропущенных в пяти встречах, в среднем три за игру. Йорген Ларсен остаeтся лучшим бомбардиром, но в одиночку переломить ситуацию он не способен. При этом «Вулверхэмптон» забивает в трeх последних матчах и в целом не выглядит полностью безнадeжно в атаке, но их системные ошибки в обороне делают любой матч чрезвычайно тяжeлым.

Факты о командах

«Астон Вилла»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх: 2.00 забитого, 0.80 пропущенного
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Сильная домашняя форма

«Вулверхэмптон»

  • Проигрывает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.00 забитого, 3.00 пропущенного
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 16 матчах подряд

Личные встречи
30% (7)
30% (7)
39% (9)
27
Забитых мячей
27
1.17
В среднем за матч
1.17
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
01.02.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Астон Вилла
3 : 1
21.09.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
2 : 0
30.03.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
08.10.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
06.05.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
1 : 1
04.01.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
02.04.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 3
16.10.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0 : 0
06.03.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
12.12.2020
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
0 : 1
27.06.2020
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
10.11.2019
Астон Вилла
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Астон Вилла
2 : 1
30.10.2019
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Астон Вилла
4 : 1
10.03.2018
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
14.10.2017
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
14.01.2017
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Астон Вилла
1 : 1
15.10.2016
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
21.01.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
0 : 0
27.08.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Астон Вилла
0 : 1
19.03.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
26.09.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Астон Вилла
2 : 2
20.03.2010
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
24.10.2009
Астон Вилла
Показать все

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон»

«Вилла» находится в лучшей форме, играет ярко и надeжно, что резко контрастирует с кризисом «Вулверхэмптона». Гости могут рассчитывать разве что на эпизодическую активность в атаке, но пропуски в каждой игре и огромные проблемы в обороне дают хозяевам серьeзное преимущество. «Вилла» обязана контролировать инициативу и создавать моменты, а с текущей разницей в классе и динамикой команда имеет хорошие шансы оформить очередную победу. Оптимально рассматривать варианты в пользу хозяев и результативности.

Прогноз: победа «Астон Виллы» – коэффициент 1.44

1.44
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Астон Вилла
Другие прогнозы
29.11.2025
14:00
1.80
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон - Пари НН
Победа «Акрона»
29.11.2025
14:00
1.82
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Чайка - Уфа
Двойной шанс «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5
29.11.2025
17:00
2.30
Италия. Серия А, 13 тур
Парма - Удинезе
Тотал больше 2.5
29.11.2025
17:30
2.25
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер - Кельн
Победа «Вердера»
29.11.2025
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм - Аугсбург
Победа «Хоффенхайма»
29.11.2025
18:00
1.88
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд - Бернли
Победа «Брентфорда» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 