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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Астон Вилла
Вулверхэмптон - Астон Вилла: обзор матча 24 октября 2009
Вулверхэмптон
24.10.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
83'
С. Эбанкс-Блейк (П)
79'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Астон Вилла
Замена
К. Ивелумо
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
Замена
Г. Халфорд
️️️️
М. Кайтли
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Эбанкс-Блейк
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Замена
Н. Мильяш
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Карью
Желтая карточка
Р. Зубар
Желтая карточка
С. Уорнок
Желтая карточка
Д. Карью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
10
Крис Ивелумо
ЦФ
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
4-4-2
13
Хеннесси
6
Элокоби
6
Крэддок
6
Берра
23
Зубар
28
Кайтли
20
Хенри
7
Кастильо
16
Эдвардс
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
3-2-3-2
24
Фридель
22
Данн
39
Коллинс
3
Куэльяр
3
Уорнок
15
Янг
20
Милнер
19
Петров
14
Сидуэлл
11
Карью
11
Агбонлахор
28
Кайтли
45
Халфорд
45
Халфорд
28
Кайтли
16
Эдвардс
10
Мильяш
10
Мильяш
16
Эдвардс
9
Эбанкс-Блейк
10
Ивелумо
10
Ивелумо
9
Эбанкс-Блейк
11
Карью
19
Хески
19
Хески
11
Карью
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Астон Вилла
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Вулверхэмптон - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Мулинекс
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