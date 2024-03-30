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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Астон Вилла - Вулверхэмптон: обзор матча 30 марта 2024
Астон Вилла
30.03.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
36'
М. Диаби
65'
Э. Конса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Вулверхэмптон
Замена
К. Кесслер-Хейден
️️️️
Л. Бэйли
90'
+7
Желтая карточка
Л. Динь
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Тоти
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
М. Диаби
88'
Желтая карточка
Д. Дуран
84'
84'
Желтая карточка
М. Килман
84'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ж. Гомес
84'
Замена
Н. Фрейзер
️️️️
Л. Чивоме
84'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Н. Семеду
81'
Желтая карточка
Т. Чирева
71'
Замена
Т. Чирева
️️️️
Т. Дойл
ГОЛ! 2:0!
Э. Конса
Пас отдал
М. Диаби
65'
64'
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
63'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Роджерс
63'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Диаби
36'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
30'
19'
Желтая карточка
П. Сарабия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К)
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Леон Чивоме
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
26
Омари Келлиман
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
45
Ти Барнетт
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
24
Fletcher Holman
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
11
Алекс Морено
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
12
Луис
18
Тилеманс
19
Диаби
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
3-3-2-1-1
1
Са
3
Килман
24
Тоти
14
Буэно
27
Семеду
99
Лемина
21
Айт Нури
35
Гомес
20
Дойл
7
Сарабия
11
Чивоме
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
17
Бэйли
20
Кесслер-Хейден
20
Кесслер-Хейден
17
Бэйли
19
Диаби
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
19
Диаби
17
Роджерс
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Роджерс
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
27
Семеду
2
Доэрти
2
Доэрти
27
Семеду
35
Гомес
12
Траоре
12
Траоре
35
Гомес
20
Дойл
23
Чирева
23
Чирева
20
Дойл
11
Чивоме
63
Фрейзер
63
Фрейзер
11
Чивоме
Остались в запасе
Астон Вилла
Вулверхэмптон
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Дэниэл Бентли
ВР
45
Ти Барнетт
ЛВ
24
Fletcher Holman
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Омари Келлиман
АП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
45
Ти Барнетт
ЛВ
24
Fletcher Holman
ЦФ
7
Pascal Noha Lemina
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Астон Вилла - Вулверхэмптон
3
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
19
Офсайды
1
2
Количество передач
404
436
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.35
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
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