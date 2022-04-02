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Вулверхэмптон - Астон Вилла
Вулверхэмптон - Астон Вилла: обзор матча 02 апреля 2022
Вулверхэмптон
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
7'
Х. Кастро
36'
Э. Янг (АГ)
86'
О. Уоткинс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Астон Вилла
90'
+6
Желтая карточка
Э. Конса
90'
+2
Желтая карточка
Э. Янг
Желтая карточка
П. Нету
90'
+2
Желтая карточка
Маршал
90'
+2
Замена
Шикинью
️️️️
Ф. Силва
90'
+1
86'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Уоткинс
Замена
П. Нету
️️️️
Тринкау
75'
74'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Ф. Коутиньо
72'
Замена
Д. Луис
️️️️
М. Сансон
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Поденсе
68'
Желтая карточка
Х. Кастро
66'
38'
Желтая карточка
Д. МакГинн
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Янг
36'
Желтая карточка
К. Коди
25'
13'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Динь
ГОЛ! 1:0!
Х. Кастро
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-2-2-3
1
Са
30
Боли
3
Килман
15
Коди
17
Кастро
21
Маршал
8
Моутинью
18
Дендокер
11
Поденсе
21
Силва
7
Тринкау
4-2-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
5
Мингс
12
Динь
7
МакГинн
8
Сансон
41
Рэмзи
11
Коутиньо
11
Уоткинс
17
Бэйли
21
Силва
10
Шикинью
10
Шикинью
21
Силва
7
Тринкау
7
Нету
7
Нету
7
Тринкау
11
Поденсе
7
Хванг
7
Хванг
11
Поденсе
12
Динь
15
Янг
15
Янг
12
Динь
8
Сансон
12
Луис
12
Луис
8
Сансон
11
Коутиньо
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Коутиньо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Астон Вилла
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Вулверхэмптон - Астон Вилла
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
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