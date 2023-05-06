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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Астон Вилла
Вулверхэмптон - Астон Вилла: обзор матча 06 мая 2023
Вулверхэмптон
06.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
9'
Тоти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Астон Вилла
Желтая карточка
Н. Семеду
90'
+2
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
М. Нуньес
90'
+1
85'
Замена
Б. Камара
️️️️
Д. Луис
85'
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
Замена
А. Траоре
️️️️
П. Нету
84'
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Д. Коста
83'
Желтая карточка
Тоти
82'
81'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Э. Буэндия
75'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
Х. Хванг
️️️️
М. Кунья
68'
65'
Замена
Д. Карлос
️️️️
Э. Янг
63'
Желтая карточка
О. Уоткинс
46'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Б. Траоре
Желтая карточка
Д. Коста
39'
39'
Желтая карточка
Т. Мингс
ГОЛ! 1:0!
Тоти
Пас отдал
Р. Невеш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
24
Тоти
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
99
Марио Лемина
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Са
24
Тоти
15
Доусон
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
99
Лемина
27
Нуньес
7
Нету
19
Коста
10
Кунья
4-1-1-2-2
1
Мартинес
15
Янг
15
Конса
5
Мингс
11
Алекс Морено
12
Луис
7
МакГинн
11
Траоре
41
Рэмзи
10
Буэндия
11
Уоткинс
19
Коста
22
Коллинс
22
Коллинс
19
Коста
27
Нуньес
8
Моутинью
8
Моутинью
27
Нуньес
7
Нету
24
Траоре
24
Траоре
7
Нету
10
Кунья
7
Хванг
7
Хванг
10
Кунья
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
15
Янг
34
Карлос
34
Карлос
15
Янг
12
Луис
8
Камара
8
Камара
12
Луис
10
Буэндия
22
Дуран
22
Дуран
10
Буэндия
11
Траоре
17
Бэйли
17
Бэйли
11
Траоре
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Астон Вилла
25
Дэниэл Бентли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вулверхэмптон - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
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