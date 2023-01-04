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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Астон Вилла - Вулверхэмптон: обзор матча 04 января 2023
Астон Вилла
04.01.2023, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
78'
Д. Ингс
12'
Д. Поденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
82'
79'
Замена
Тоти
️️️️
У. Буэно
ГОЛ! 1:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Т. Мингс
78'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
Д. Луис
67'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Л. Динь
67'
Замена
Д. Ингс
️️️️
О. Уоткинс
67'
66'
Замена
М. Кунья
️️️️
Д. Коста
59'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Х. Хванг
59'
Замена
Д. Ходж
️️️️
Ж. Моутинью
52'
Желтая карточка
Д. Коста
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Поденсе
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Э. Янг
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Килман
36'
Желтая карточка
Х. Хванг
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Поденсе
Пас отдал
Ж. Моутинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Кадан Янг
ЛВ
8
Морган Сансон
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
71
Джо Ходж
ОП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-4-3
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
15
Янг
8
Камара
12
Луис
2
Кэш
11
Уоткинс
17
Бэйли
10
Буэндия
4-1-2-3
1
Са
27
Семеду
22
Коллинс
3
Килман
3
Буэно
8
Невеш
27
Нуньес
8
Моутинью
7
Хванг
11
Поденсе
19
Коста
12
Луис
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
12
Луис
12
Динь
18
Дендокер
18
Дендокер
12
Динь
15
Янг
11
Коутиньо
11
Коутиньо
15
Янг
11
Уоткинс
28
Ингс
28
Ингс
11
Уоткинс
7
Хванг
21
Айт Нури
21
Айт Нури
7
Хванг
3
Буэно
24
Тоти
24
Тоти
3
Буэно
8
Моутинью
71
Ходж
71
Ходж
8
Моутинью
11
Поденсе
24
Траоре
24
Траоре
11
Поденсе
19
Коста
10
Кунья
10
Кунья
19
Коста
Остались в запасе
Астон Вилла
Вулверхэмптон
1
Робин Ольсен
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Астон Вилла - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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