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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Астон Вилла
Вулверхэмптон - Астон Вилла: обзор матча 08 октября 2023
Вулверхэмптон
08.10.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
53'
Х. Хванг
55'
П. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Астон Вилла
Вторая желтая
М. Лемина
90'
+4
Замена
Ф. Силва
️️️️
Х. Хванг
86'
82'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Б. Камара
82'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Кэш
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Кунья
76'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ж. Гомес
69'
Желтая карточка
Н. Семеду
67'
63'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Диаби
Желтая карточка
М. Лемина
62'
55'
ГОЛ! 1:1!
П. Торрес
Пас отдал
О. Уоткинс
ГОЛ! 1:0!
Х. Хванг
Пас отдал
П. Нету
53'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Р. Айт Нури
46'
29'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Желтая карточка
К. Доусон
28'
6'
Желтая карточка
Б. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Са
3
Килман
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
27
Семеду
35
Гомес
7
Нету
7
Хванг
10
Кунья
3-4-1-1-1
1
Мартинес
15
Конса
14
Торрес
34
Карлос
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
12
Динь
7
МакГинн
19
Диаби
11
Уоткинс
21
Айт Нури
2
Доэрти
2
Доэрти
21
Айт Нури
35
Гомес
12
Траоре
12
Траоре
35
Гомес
7
Хванг
21
Силва
21
Силва
7
Хванг
10
Кунья
11
Калайджич
11
Калайджич
10
Кунья
8
Камара
18
Тилеманс
18
Тилеманс
8
Камара
19
Диаби
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
19
Диаби
2
Кэш
17
Бэйли
17
Бэйли
2
Кэш
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Астон Вилла
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вулверхэмптон - Астон Вилла
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
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