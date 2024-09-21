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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Астон Вилла - Вулверхэмптон: обзор матча 21 сентября 2024
Астон Вилла
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
(К)
ОП
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
24
Онана
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
41
Рэмзи
11
Уоткинс
4-2-2-2
26
Джонстон
27
Семеду
15
Москера
15
Доусон
21
Айт Нури
99
Лемина
7
Андре
35
Гомес
27
Беллегард
10
Кунья
22
Ларсен
Остались в запасе
Астон Вилла
Вулверхэмптон
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Астон Вилла - Вулверхэмптон
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
16
Офсайды
1
5
Количество передач
442
388
Сейвы
3
0
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.5
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Вилла Парк
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