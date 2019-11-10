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Вулверхэмптон - Астон Вилла
Вулверхэмптон - Астон Вилла: обзор матча 10 ноября 2019
Вулверхэмптон
10.11.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
41'
Р. Невеш
84'
Р. Хименес
90+2'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Астон Вилла
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Трезеге
Желтая карточка
Х. Кастро
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Моутинью
86'
ГОЛ! 2:0!
Р. Хименес
Пас отдал
А. Траоре
84'
Желтая карточка
Д. Жота
74'
ГОЛ! 1:0!
Р. Невеш
Пас отдал
Ж. Моутинью
41'
40'
Желтая карточка
Т. Мингс
27'
Желтая карточка
М. Накамба
Желтая карточка
Р. Сайсс
12'
10'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
7
Педру Нету
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
17
Кастро
29
Сайсс
15
Коди
2
Доэрти
21
Невеш
8
Моутинью
18
Дендокер
20
Жота
24
Траоре
9
Хименес
4-3-2-1
31
Стир
24
Жилберт
2
Мингс
15
Конса
23
Таргетт
6
Накамба
7
МакГинн
12
Луис
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Уэсли
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Астон Вилла
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
7
Педру Нету
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
7
Педру Нету
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Вулверхэмптон - Астон Вилла
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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