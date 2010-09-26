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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Астон Вилла
Вулверхэмптон - Астон Вилла: обзор матча 26 сентября 2010
Вулверхэмптон
26.09.2010, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
61'
М. Джарвис
25'
С. Даунинг
88'
Э. Хески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Астон Вилла
Желтая карточка
С. Сидуэлл
ГОЛ! 1:2!
Э. Хески
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Петров
Замена
А. Гедиура
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
Р. Стирмен
️️️️
К. Фоли
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ! 1:1!
М. Джарвис
Желтая карточка
Д. Крэддок
Замена
Д. Элокоби
️️️️
С. Уорд
ГОЛ! 0:1!
С. Даунинг
18'
Желтая карточка
С. Уорнок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
0
Маркус Бент
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
3-5-2
1
Ханеманн
6
Крэддок
6
Берра
44
Фоли
16
Джарвис
20
Хенри
16
Эдвардс
3
Уорд
3
Джонс
9
Дойл
26
Флетчер
3-2-4-1
24
Фридель
15
Янг
39
Коллинс
3
Куэльяр
36
Янг
3
Уорнок
11
Олбрайтон
6
Рео-Кокер
19
Петров
19
Даунинг
19
Хески
3
Уорд
6
Элокоби
6
Элокоби
3
Уорд
44
Фоли
19
Стирмен
19
Стирмен
44
Фоли
16
Эдвардс
6
Гедиура
6
Гедиура
16
Эдвардс
19
Петров
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
19
Петров
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Астон Вилла
13
Уэйн Хеннесси
ВР
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
0
Маркус Бент
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
0
Маркус Бент
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вулверхэмптон - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Мулинекс
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