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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Астон Вилла - Вулверхэмптон: обзор матча 20 марта 2010
Астон Вилла
20.03.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
17'
Д. Карью
83'
Д. Карью
24'
Д. Крэддок
38'
Д. Милнер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вулверхэмптон
Замена
К. Ивелумо
️️️️
М. Джарвис
ГОЛ! 2:2!
Д. Карью
Пас отдал
С. Сидуэлл
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Даунинг
Желтая карточка
Р. Зубар
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Данн
Замена
М. Мансьенн
️️️️
С. Уорд
Замена
Д. Элокоби
️️️️
А. Гедиура
Желтая карточка
А. Гедиура
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Милнер
Пас отдал
М. Джарвис
ГОЛ! 1:1!
Д. Крэддок
Пас отдал
Р. Зубар
Желтая карточка
С. Петров
ГОЛ! 1:0!
Д. Карью
Пас отдал
Э. Янг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
22
Ричард Данн
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЛЗ
3
Стивен Уорд
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
16
Мэттью Джарвис
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
44
Кевин Фоли
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
38
Эндрю Кеох
ЦФ
10
Крис Ивелумо
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
15
Янг
3
Куэльяр
19
Даунинг
19
Петров
20
Милнер
11
Карью
19
Хески
4-4-2
1
Ханеманн
23
Зубар
3
Уорд
6
Крэддок
6
Берра
16
Джарвис
20
Хенри
6
Гедиура
3
Джонс
44
Фоли
9
Дойл
19
Даунинг
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
19
Даунинг
22
Данн
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
22
Данн
6
Гедиура
6
Элокоби
6
Элокоби
6
Гедиура
3
Уорд
28
Мансьенн
28
Мансьенн
3
Уорд
16
Джарвис
10
Ивелумо
10
Ивелумо
16
Джарвис
Остались в запасе
Астон Вилла
Вулверхэмптон
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
13
Уэйн Хеннесси
ВР
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Астон Вилла - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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