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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Астон Вилла - Вулверхэмптон: обзор матча 16 октября 2021
Астон Вилла
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
48'
Д. Ингс
69'
Д. МакГинн
80'
Р. Сайсс
86'
К. Коди
90+5'
Р. Невеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вулверхэмптон
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Р. Невеш
89'
Желтая карточка
Л. Дендокер
89'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Х. Хванг
86'
ГОЛ! 2:2!
К. Коди
Пас отдал
Л. Дендокер
Желтая карточка
О. Уоткинс
81'
80'
ГОЛ! 2:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
Д. Поденсе
75'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Маршал
74'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Э. Буэндия
74'
ГОЛ! 2:0!
Д. МакГинн
69'
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. Луис
69'
Желтая карточка
Т. Мингс
62'
53'
Желтая карточка
Р. Невеш
ГОЛ! 1:0!
Д. Ингс
Пас отдал
Д. МакГинн
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
3-3-1-3
1
Мартинес
15
Конса
4
Туанзебе
5
Мингс
23
Таргетт
12
Луис
2
Кэш
7
МакГинн
28
Ингс
11
Уоткинс
10
Буэндия
3-3-2-1-1
1
Са
15
Коди
29
Сайсс
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
21
Маршал
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
7
Хванг
12
Луис
6
Накамба
6
Накамба
12
Луис
10
Буэндия
41
Рэмзи
41
Рэмзи
10
Буэндия
21
Маршал
11
Поденсе
11
Поденсе
21
Маршал
8
Моутинью
21
Силва
21
Силва
8
Моутинью
7
Хванг
9
Хименес
9
Хименес
7
Хванг
Остались в запасе
Астон Вилла
Вулверхэмптон
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Астон Вилла - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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