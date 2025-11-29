30 ноября на «Ozon Арене» лидер Премьер-лиги «Краснодар» примет «Крылья Советов». Хозяева проводят один из лучших сезонов последних лет и продолжают уверенно удерживать первое место. Самарцы же находятся в середине таблицы и испытывают проблемы на выезде, особенно в играх против соперников из верхней части турнирной таблицы. Встреча обещает пройти под контролем краснодарцев, но «Крылья» традиционно стараются навязывать борьбу и умеют использовать свободные зоны.

«Краснодар»

Команда идет на первом месте и демонстрирует впечатляющую стабильность. В последних пяти матчах краснодарцы забили 11 мячей, продолжая играть эффективно в атаке. В шести турах подряд они обязательно отличались, а Кордоба находится в хорошей форме. Домашние результаты также впечатляют: команда контролирует темп, много владеет мячом и уверенно создает моменты через фланги. При этом «Краснодар» пропускает редко – всего 4 гола за последние пять матчей.

«Крылья Советов»

Самарцы нестабильны в нынешнем сезоне: всего 17 очков после 16 туров и серьезные трудности в гостях. «Крылья» проигрывают четыре выездных матча подряд и испытывают проблемы с обороной: команда пропускает в большинстве встреч. Тем не менее, в последних турах самарцы стали действовать собраннее, забивают регулярно и выглядят свежее в прессинге. Однако против лидера чемпионата на его поле им будет сложнее проявить атакующий потенциал.

Факты о командах

«Краснодар»

Не проигрывает 7 матчей подряд

В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 матчах подряд

Имеет лучшую разницу мячей в лиге

Забивает в 5 последних очных матчах

«Крылья Советов»

Не выигрывают 4 выездных матча

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускают в 12 из 14 матчей

Забивают в 4 матчах подряд

Прогноз на матч «Краснодар» – «Крылья Советов»

По текущей форме и качеству игры «Краснодар» заметно превосходит соперника. Хозяева стабильно создают моменты, контролируют центр поля и эффективно используют скоростных фланговых игроков. «Крылья» способны навязать борьбу, но слабая игра на выезде и частые провалы в обороне увеличивают вероятность того, что краснодарцы снова проявят себя результативно. Матч обещает пройти под контролем лидера, и логично ожидать победу хозяев при умеренной результативности.

Прогноз: Победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.47