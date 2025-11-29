Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Краснодар» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.47

29 ноября 2025 9:16
Краснодар - Крылья Советов
30 нояб. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. Премьер-лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.47
Победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

30 ноября на «Ozon Арене» лидер Премьер-лиги «Краснодар» примет «Крылья Советов». Хозяева проводят один из лучших сезонов последних лет и продолжают уверенно удерживать первое место. Самарцы же находятся в середине таблицы и испытывают проблемы на выезде, особенно в играх против соперников из верхней части турнирной таблицы. Встреча обещает пройти под контролем краснодарцев, но «Крылья» традиционно стараются навязывать борьбу и умеют использовать свободные зоны.

«Краснодар»

Команда идет на первом месте и демонстрирует впечатляющую стабильность. В последних пяти матчах краснодарцы забили 11 мячей, продолжая играть эффективно в атаке. В шести турах подряд они обязательно отличались, а Кордоба находится в хорошей форме. Домашние результаты также впечатляют: команда контролирует темп, много владеет мячом и уверенно создает моменты через фланги. При этом «Краснодар» пропускает редко – всего 4 гола за последние пять матчей.

«Крылья Советов»

Самарцы нестабильны в нынешнем сезоне: всего 17 очков после 16 туров и серьезные трудности в гостях. «Крылья» проигрывают четыре выездных матча подряд и испытывают проблемы с обороной: команда пропускает в большинстве встреч. Тем не менее, в последних турах самарцы стали действовать собраннее, забивают регулярно и выглядят свежее в прессинге. Однако против лидера чемпионата на его поле им будет сложнее проявить атакующий потенциал.

Факты о командах

«Краснодар»

  • Не проигрывает 7 матчей подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Имеет лучшую разницу мячей в лиге
  • Забивает в 5 последних очных матчах

«Крылья Советов»

  • Не выигрывают 4 выездных матча
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускают в 12 из 14 матчей
  • Забивают в 4 матчах подряд

Личные встречи
42% (13)
32% (10)
26% (8)
45
Забитых мячей
32
1.45
В среднем за матч
1.03
6:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:6
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Кубок, 4 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.09.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
0 : 6
24.08.2025
Краснодар
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 2
29.07.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1 : 1
01.03.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
1 : 2
28.10.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.04.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
2 : 1
05.11.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2 : 1
07.05.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/2 финала
Краснодар
3 : 2
19.04.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
0 : 0
03.10.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
2 : 0
17.04.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
0 : 1
30.10.2021
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
0 : 0
15.07.2020
Краснодар
Товарищеские матчи,
Краснодар
1 : 0
16.02.2020
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
4 : 2
15.09.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Краснодар
1 : 0
06.04.2019
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Крылья Советов
1 : 2
01.11.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0 : 3
24.09.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1 : 1
05.12.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Крылья Советов
1 : 1
13.08.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
3 : 0
11.05.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
0 : 4
01.11.2015
Краснодар
Россия. Кубок, 1/8 финала
Краснодар
1 : 3
30.10.2014
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
1 : 0
01.12.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
14.09.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Краснодар
0 : 3
13.04.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Крылья Советов
2 : 2
01.10.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 43 тур
Краснодар
0 : 2
07.05.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 37 тур
Крылья Советов
1 : 1
31.03.2012
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
1 : 2
14.08.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Крылья Советов
0 : 0
16.04.2011
Краснодар
Показать все

Прогноз на матч «Краснодар» – «Крылья Советов»

По текущей форме и качеству игры «Краснодар» заметно превосходит соперника. Хозяева стабильно создают моменты, контролируют центр поля и эффективно используют скоростных фланговых игроков. «Крылья» способны навязать борьбу, но слабая игра на выезде и частые провалы в обороне увеличивают вероятность того, что краснодарцы снова проявят себя результативно. Матч обещает пройти под контролем лидера, и логично ожидать победу хозяев при умеренной результативности.

Прогноз: Победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.47

1.47
Победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар
Другие прогнозы
29.11.2025
14:00
1.80
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон - Пари НН
Победа «Акрона»
29.11.2025
14:00
1.82
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Чайка - Уфа
Двойной шанс «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5
29.11.2025
17:00
2.30
Италия. Серия А, 13 тур
Парма - Удинезе
Тотал больше 2.5
29.11.2025
17:30
2.25
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер - Кельн
Победа «Вердера»
29.11.2025
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм - Аугсбург
Победа «Хоффенхайма»
29.11.2025
18:00
1.88
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд - Бернли
Победа «Брентфорда» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 