9 ноября на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоится матч 10 тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Майнцем». Хозяева находятся в середине таблицы и борются за еврокубковую зону, тогда как гости идут в зоне вылета и пока не могут найти стабильность.

«Айнтрахт»

Команда набрала 14 очков после девяти туров и занимает 9-е место. В последнем туре «Айнтрахт» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1), продлив серию без поражений до трeх матчей. Клуб стабильно забивает – 5 голов за последние пять встреч и результативность почти в каждом туре. При этом франкфуртцы страдают от неряшливости в защите: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок и частые ошибки при позиционной игре. Лидером остаeтся Йонатан Буркардт (8 голов в 14 матчах), который регулярно создаeт моменты. Домашние выступления остаются сильной стороной «Айнтрахта»: команда редко уступает во Франкфурте и почти всегда играет с позиции силы.

«Майнц»

Сезон складывается неудачно – команда набрала лишь 5 очков и занимает 17-е место. «Майнц» не выигрывает уже пять матчей подряд, но в последних турах стал действовать активнее в атаке. Команда забивает в трeх играх подряд, что является небольшим прогрессом. Главная проблема – оборона: 19 матчей подряд без «сухих» ворот. Даже в ничьей с «Вердером» (1:1) было видно, как команда теряет концентрацию в концовках. Надим Амири, автор 5 голов, остаeтся единственным стабильным игроком в атаке. При этом в выездных встречах «Майнц» регулярно уступает, имея слабую игру на втором этаже и при стандартах.

Факты о командах

«Айнтрахт»

9-е место, 14 очков

Не проигрывает 3 матча подряд

Забивает в 3 последних турах

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено за 5 игр

«Майнц»

17-е место, 5 очков

Не выигрывает 5 матчей

Пропускает в 19 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено за 5 игр

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Майнц»

Хозяева подходят к игре в более стабильной форме и обладают преимуществом в классе. «Айнтрахт» способен доминировать в центре поля и создавать моменты за счeт быстрых флангов и активности Буркардта. «Майнц» в кризисе, особенно на выезде, где команда теряет концентрацию и позволяет соперникам слишком многое. Вероятно, франкфуртцы воспользуются слабой обороной соперника и добьются уверенной победы, не позволив гостям развернуться в атаке.

Рекомендованные ставки