«Айнтрахт» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.85

08 ноября 2025 10:14
Айнтрахт - Майнц
09 нояб. 2025, воскресенье 21:30 | Германия. Бундеслига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Айнтрахта»
Сделать ставку

9 ноября на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоится матч 10 тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Майнцем». Хозяева находятся в середине таблицы и борются за еврокубковую зону, тогда как гости идут в зоне вылета и пока не могут найти стабильность.

«Айнтрахт»

Команда набрала 14 очков после девяти туров и занимает 9-е место. В последнем туре «Айнтрахт» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1), продлив серию без поражений до трeх матчей. Клуб стабильно забивает – 5 голов за последние пять встреч и результативность почти в каждом туре. При этом франкфуртцы страдают от неряшливости в защите: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок и частые ошибки при позиционной игре. Лидером остаeтся Йонатан Буркардт (8 голов в 14 матчах), который регулярно создаeт моменты. Домашние выступления остаются сильной стороной «Айнтрахта»: команда редко уступает во Франкфурте и почти всегда играет с позиции силы.

«Майнц»

Сезон складывается неудачно – команда набрала лишь 5 очков и занимает 17-е место. «Майнц» не выигрывает уже пять матчей подряд, но в последних турах стал действовать активнее в атаке. Команда забивает в трeх играх подряд, что является небольшим прогрессом. Главная проблема – оборона: 19 матчей подряд без «сухих» ворот. Даже в ничьей с «Вердером» (1:1) было видно, как команда теряет концентрацию в концовках. Надим Амири, автор 5 голов, остаeтся единственным стабильным игроком в атаке. При этом в выездных встречах «Майнц» регулярно уступает, имея слабую игру на втором этаже и при стандартах.

Факты о командах

«Айнтрахт»

  • 9-е место, 14 очков
  • Не проигрывает 3 матча подряд
  • Забивает в 3 последних турах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено за 5 игр

«Майнц»

  • 17-е место, 5 очков
  • Не выигрывает 5 матчей
  • Пропускает в 19 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено за 5 игр

Личные встречи
38% (12)
31% (10)
31% (10)
46
Забитых мячей
41
1.44
В среднем за матч
1.28
3:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.11.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
1 : 1
04.05.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
1 : 3
21.12.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.01.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
1 : 1
27.08.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
3 : 0
13.05.2023
Майнц
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
1 : 1
13.11.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
2 : 2
14.05.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1 : 0
18.12.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
1 : 1
09.05.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0 : 2
09.01.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
0 : 2
06.06.2020
Майнц
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
2 : 1
02.12.2019
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 2
12.05.2019
Майнц
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
2 : 2
19.12.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 0
17.03.2018
Майнц
Германия. Кубок, 1/4 финала
Айнтрахт
3 : 0
07.02.2018
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
1 : 1
27.10.2017
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
4 : 2
13.05.2017
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3 : 0
20.12.2016
Майнц
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
2 : 1
24.04.2016
Майнц
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 22 тур
Майнц
3 : 1
21.02.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
2 : 2
23.09.2014
Майнц
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.04.2014
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
1 : 0
10.11.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
0 : 0
28.04.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
1 : 3
27.11.2012
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 0
30.04.2011
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 1
04.12.2010
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 3
24.04.2010
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.12.2009
Майнц
Показать все

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Майнц»

Хозяева подходят к игре в более стабильной форме и обладают преимуществом в классе. «Айнтрахт» способен доминировать в центре поля и создавать моменты за счeт быстрых флангов и активности Буркардта. «Майнц» в кризисе, особенно на выезде, где команда теряет концентрацию и позволяет соперникам слишком многое. Вероятно, франкфуртцы воспользуются слабой обороной соперника и добьются уверенной победы, не позволив гостям развернуться в атаке.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Айнтрахта» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 1.5 – коэффициент 1.95

1.85
Победа «Айнтрахта»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Майнц Айнтрахт
