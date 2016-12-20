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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 20 декабря 2016
Айнтрахт
20.12.2016, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Майнц
18'
Б. Хргота
75'
А. Баркок
85'
Б. Хргота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Майнц
Замена
С. Хусти
️️️️
Б. Хргота
90'
ГОЛ! 3:0!
Б. Хргота
Пас отдал
А. Баркок
85'
81'
Замена
А. Зейдел
️️️️
П. де Бласис
81'
Замена
Х. Самперио
️️️️
Ю. Малли
ГОЛ! 2:0!
А. Баркок
Пас отдал
Б. Хргота
75'
Замена
А. Баркок
️️️️
М. Гачинович
70'
Замена
Ш. Тарашай
️️️️
А. Ребич
67'
Желтая карточка
О. Маскарель
64'
55'
Красная карточка
Д. Кордоба
Желтая карточка
А. Ребич
53'
Желтая карточка
Б. Хргота
48'
45'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
К. Онисиво
ГОЛ! 1:0!
Б. Хргота
Пас отдал
Д. Абрахам
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
25
Аймен Баркок
АП
21
Шани Тарашай
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
22
Аарон Зейдел
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
24
Вальехо
19
Абрахам
5
Очипка
8
Маскарель
22
Чендлер
10
Фабиан
9
Ребич
8
Гачинович
10
Хргота
4-1-1-1-3
1
Лоссль
18
Бросински
16
Белл
42
Хак
2
Донати
5
Гбамен
46
Латца
10
Малли
9
Кордоба
8
де Бласис
9
Онисиво
10
Хргота
9
Хусти
9
Хусти
10
Хргота
8
Гачинович
25
Баркок
25
Баркок
8
Гачинович
9
Ребич
21
Тарашай
21
Тарашай
9
Ребич
10
Малли
29
Самперио
29
Самперио
10
Малли
9
Онисиво
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Онисиво
8
де Бласис
22
Зейдел
22
Зейдел
8
де Бласис
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Фуркан Цорба
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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