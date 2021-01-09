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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 09 января 2021
Майнц
09.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Айнтрахт
24'
А. Силва (П)
72'
А. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Айнтрахт
87'
Замена
А. Туре
️️️️
Д. Соу
87'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Э. Дурм
Замена
А. Салаи
️️️️
Ж. Буркардт
85'
80'
Замена
А. Баркок
️️️️
Д. Камада
80'
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Юнес
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Р. Квайсон
77'
77'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Хасебе
Замена
Ж. Матета
️️️️
Ж. Бутьюс
77'
Замена
К. Онисиво
️️️️
К. Штегер
73'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Силва
59'
Желтая карточка
М. Хасебе
Желтая карточка
Р. Квайсон
43'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Силва
Желтая карточка
М. Ниахате
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Амин Юнес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
4-2-2-2
27
Центнер
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
42
Хак
18
Бросински
46
Латца
18
Баррейро
14
Бутьюс
7
Штегер
9
Буркардт
19
Квайсон
3-2-1-3-1
1
Трапп
19
Абрахам
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
37
Дурм
20
Хасебе
97
Соу
18
Камада
8
Юнес
18
Костич
19
Силва
19
Квайсон
21
Озтюнали
21
Озтюнали
19
Квайсон
9
Буркардт
11
Салаи
11
Салаи
9
Буркардт
14
Бутьюс
14
Матета
14
Матета
14
Бутьюс
7
Штегер
9
Онисиво
9
Онисиво
7
Штегер
97
Соу
6
Туре
6
Туре
97
Соу
8
Юнес
7
Цубер
7
Цубер
8
Юнес
37
Дурм
31
Илсанкер
31
Илсанкер
37
Дурм
20
Хасебе
17
Роде
17
Роде
20
Хасебе
18
Камада
25
Баркок
25
Баркок
18
Камада
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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