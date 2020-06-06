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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 06 июня 2020
Айнтрахт
06.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Майнц
43'
М. Ниахате
77'
П. Кунде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Майнц
90'
+3
Замена
А. Салаи
️️️️
Р. Квайсон
Замена
Д. Соу
️️️️
Д. Кор
82'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
81'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
С. Роде
81'
77'
ГОЛ! 0:2!
П. Кунде
Пас отдал
К. Онисиво
75'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Матета
75'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Л. Озтюнали
Желтая карточка
Т. Чендлер
64'
64'
Замена
П. Кунде
️️️️
Л. Баррейро
62'
Желтая карточка
Л. Баррейро
Желтая карточка
С. Роде
62'
47'
Желтая карточка
Т. Авонийи
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Туре
46'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Б. Дост
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Ниахате
Пас отдал
Д. Бросински
41'
Желтая карточка
Д. Латца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
31
Илсанкер
13
Хинтереггер
6
Туре
31
Кор
17
Роде
18
Костич
18
Камада
12
Дост
19
Силва
4-4-2
21
Мюллер
18
Бросински
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
2
Мвене
21
Озтюнали
18
Баррейро
14
Авонийи
46
Латца
14
Матета
19
Квайсон
6
Туре
22
Чендлер
22
Чендлер
6
Туре
31
Кор
97
Соу
97
Соу
31
Кор
17
Роде
18
Де Гузман
18
Де Гузман
17
Роде
12
Дост
8
Гачинович
8
Гачинович
12
Дост
21
Озтюнали
6
Фернандес
6
Фернандес
21
Озтюнали
18
Баррейро
25
Кунде
25
Кунде
18
Баррейро
14
Матета
9
Онисиво
9
Онисиво
14
Матета
19
Квайсон
11
Салаи
11
Салаи
19
Квайсон
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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