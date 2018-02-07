Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 07 февраля 2018
Айнтрахт
07.02.2018, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Майнц
17'
А. Ребич
53'
А. Хак (АГ)
62'
О. Маскарель
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Майнц
82'
Красная карточка
Д. Латца
Желтая карточка
С. Аллер
79'
71'
Желтая карточка
Л. Балогун
67'
Желтая карточка
А. Максим
ГОЛ! 3:0!
О. Маскарель
62'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Хак
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Ребич
Пас отдал
М. Вольф
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
3-3-2-1
1
Градецки
20
Хасебе
13
Сальседо
23
Русс
15
Виллемс
8
Маскарель
21
Да Коста
9
Ребич
27
Боатенг
22
Аллер
4-3-3
15
Адлер
18
Бросински
22
Диалло
16
Белл
42
Хак
8
Сердар
46
Латца
34
Де Йонг
9
Онисиво
19
Квайсон
11
Уджа
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Айнтрахт
Майнц
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+