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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 05 декабря 2009
Айнтрахт
05.12.2009, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
29'
М. Франц
90'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Майнц
ГОЛ! 2:0!
А. Майер
Замена
С. Тебер
️️️️
Н. Либеропулос
Желтая карточка
М. Франц
Замена
Б. Кёлер
️️️️
Ю. Коркмаз
Замена
А. Гримальди
️️️️
А. Шюррле
Вторая желтая
Ч. Амри
Замена
Б. Свенссон
️️️️
Н. Новески
Замена
М. Пекович
️️️️
А. Иваншиц
Желтая карточка
П. Окс
ГОЛ! 1:0!
М. Франц
13'
Желтая карточка
Ч. Амри
Желтая карточка
Крис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
33
Никос Либеропулос
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
18
Чадли Амри
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
7
Селим Тебер
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Ямир Хика
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
39
Адриано Гримальди
ЦФ
11
Срджан Баляк
ЦФ
4-4-2
1
Николов
17
Шпихер
14
Крис
5
Франц
23
Русс
8
Байрамович
14
Майер
27
Швеглер
2
Окс
55
Коркмаз
33
Либеропулос
3-2-3-2
33
Мюллер
2
Хогланд
4
Новески
26
Бунгерт
16
Хеллер
24
Лёв
23
Иваншиц
20
Шюррле
8
Полански
18
Амри
30
Бансе
55
Коркмаз
18
Кёлер
18
Кёлер
55
Коркмаз
33
Либеропулос
7
Тебер
7
Тебер
33
Либеропулос
20
Шюррле
39
Гримальди
39
Гримальди
20
Шюррле
4
Новески
2
Свенссон
2
Свенссон
4
Новески
23
Иваншиц
13
Пекович
13
Пекович
23
Иваншиц
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
11
Срджан Баляк
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Ямир Хика
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Кайо
ЦП
Остались в запасе
11
Срджан Баляк
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Ямир Хика
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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