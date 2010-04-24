Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 24 апреля 2010
Майнц
24.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 3
Завершен
Айнтрахт
45'
А. Бансе
56'
Я. Шимак
86'
А. Бансе
13'
А. Майер
20'
А. Майер
62'
Ю. Коркмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Айнтрахт
Желтая карточка
П. Окс
Желтая карточка
А. Майер
ГОЛ! 3:3!
А. Бансе
Замена
Н. Либеропулос
️️️️
Ю. Коркмаз
Замена
Ф. Троян
️️️️
А. Иваншиц
Замена
А. Шюррле
️️️️
А. Салаи
Желтая карточка
Н. Новески
ГОЛ! 2:3!
Ю. Коркмаз
Замена
М. Фенин
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 2:2!
Я. Шимак
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Ф. Хеллер
ГОЛ! 1:2!
А. Бансе
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Майер
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Майер
Желтая карточка
Ю. Полански
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Ян Шимак
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Филип Троян
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
26
Жювель Цоуму
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Мюллер
2
Свенссон
4
Новески
30
Фатхи
8
Забавник
16
Хеллер
8
Полански
14
Кархан
19
Шимак
30
Бансе
11
Салаи
3-4-1-1
1
Николов
2
Юнг
5
Франц
23
Русс
2
Окс
14
Майер
27
Швеглер
18
Кёлер
7
Алтынтоп
55
Коркмаз
Иваншиц
8
Троян
8
Троян
Иваншиц
16
Хеллер
23
Иваншиц
23
Иваншиц
16
Хеллер
11
Салаи
20
Шюррле
20
Шюррле
11
Салаи
55
Коркмаз
33
Либеропулос
33
Либеропулос
55
Коркмаз
7
Алтынтоп
20
Фенин
20
Фенин
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
26
Жювель Цоуму
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
Остались в запасе
26
Жювель Цоуму
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Брюхвег
Новости команд
Все
Майнц
Айнтрахт
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+