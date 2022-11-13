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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 13 ноября 2022
Майнц
13.11.2022, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
40'
Ж. Буркардт
67'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Айнтрахт
90'
Замена
Л. Аларио
️️️️
С. Роде
Замена
А. Каси
️️️️
А. Мартин
84'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Онисиво
84'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
А. Сташ
84'
76'
Желтая карточка
Р. Коло Муани
Замена
А. Баркок
️️️️
Ж. Буркардт
72'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
М. Гетце
59'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Кнауфф
59'
Замена
С. Роде
️️️️
Й. Линдстрем
Желтая карточка
А. Мартин
58'
46'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
К. Якич
Желтая карточка
Ш. Белл
45'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Буркардт
Пас отдал
К. Онисиво
40'
38'
Желтая карточка
Тута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
25
Аймен Баркок
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
17
Фарид Алиду
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Marcel Wenig
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-3-2-2
27
Центнер
6
Фернандес
42
Хак
16
Белл
24
Мартин
18
Сташ
30
Видмер
31
Кор
18
Баррейро
9
Онисиво
9
Буркардт
2-1-1-3-3
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
29
Эбимбе
35
Линдстрем
18
Камада
9
Муани
27
Гетце
7
Кнауфф
24
Мартин
19
Каси
19
Каси
24
Мартин
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
18
Сташ
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
18
Сташ
9
Буркардт
25
Баркок
25
Баркок
9
Буркардт
9
Онисиво
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Онисиво
18
Якич
6
Смольчич
6
Смольчич
18
Якич
7
Кнауфф
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
7
Кнауфф
35
Линдстрем
17
Роде
17
Роде
35
Линдстрем
Роде
27
Аларио
27
Аларио
Роде
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
1
Финн Дамен
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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